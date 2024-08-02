陽帆妻Julie自嘲「婚後變小三」 老公在家對她態度差很大
陽帆和Julie結婚近30年，Julie在TVBS談話節目《小姐姐請回答》爆料，陽帆在家對待她與女兒的態度差很多，自己在家中像是介入他們之間的小三，因此遇到問題時，乾脆請女兒安吉去跟陽帆講。
記者林奕如／綜合報導
本集邀請到星二代小姐姐們分享她們的戀愛故事。主持人曾莞婷好奇地問：「出生明星家庭的星二代們，都是怎麼面對感情問題的呢？」陽帆和Julie的女兒安吉分享，她常常帶媽媽Julie一起出門約會，每任小鮮肉男友手臂都會先被媽咪摸一輪。節目錄影中，安吉還特別貼心出手幫Julie遮掩「事業線」，引來曾莞婷打趣：「那是我們收視率，你幹嘛把它拿掉。」引來現場笑聲不斷，也看出母女關係的親密。
本集也邀請到檢場、李翊君之女王敏淳，王敏淳自曝小時候同學經常託她請爸爸檢場和同框明星們拿簽名照，甚至在自己的畢業典禮上，檢場還向全場大喊：「我給大家的簽名照，你們都有拿到嗎。」這些童年趣事令人大笑。王敏淳也提到，職場上被記者問到在演藝圈的桃花時，旁人直接打斷說：「她不會有啦，她爸是檢場！」讓她感覺自己成了桃花絕緣體。
焦恩俊之女焦曼婷則分享，爸爸焦恩俊把她當兄弟對待，在她失戀時荒謬地回應：「那妳覺得需要爸爸出現，讓他消失在這個世界上嗎。」被女兒虧大俠演太多，入戲太深。