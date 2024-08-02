特企／濟州島饗宴超COOL來襲　讓你清涼一夏

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-青橘茶、漢拏峰柑橘茶、五味子茶250g/3入
原價1350元，特價1180元
濟州島系列的飲品由天然的水果製成，不論是搭配氣泡水或沖泡成各式冰茶都是夏季最好的解渴聖品。除了解熱消暑，其中豐富的膳食纖維、維他命C還能幫助消化、抗氧化。
濟州島柚子茶隨手包系列
-濟州島蜂蜜柚子茶、濟州島漢拏峰柑橘茶、濟州島青橘茶
原價380元/包，特價1000元/3包
濟州島以豐富的柑橘農產資源著稱，多樣化的柑橘製品為夏季增添了無數美味選擇。有濟州島柚子茶、濟州島檸檬茶、漢拏峰柑橘茶、濟州島青橘茶、濟州島五味子茶，酸酸甜甜的各種口味都是夏季嘗鮮的好滋味。特別推薦的是濟州島柚子茶系列，其瓶身設計靈感來自濟州島的老爺爺雕像，造型別具一格。與一般水果茶不同，濟州島柚子茶採用純手工裁切果肉，特選老欉柚子，每一口都能嚐到豐厚的果肉。無添加防腐劑、色素及人工香料，並以冰糖取代精緻糖，不僅健康，還能更好地提升柚子的香氣與甘甜味。這樣的嚴格把關，讓消費者可以更加安心地享用這款美味飲品。在這炎炎夏日，來一杯濟州島柚子茶，享受果肉的自然香氣與酸甜滋味，為生活增添一抹清涼與健康
韓劇「我們的藍調時光」中出現的「漢拏山燒酒」，選用濟州島本地優質大麥和純淨地下水，使其無論是單飲還是搭配餐食，都能帶來極致的味覺享受，讓廣大消費者能享受濟州島的純正自然風味。這款燒酒以其獨特的製作工藝和濃郁的口感，迅速成為品酒愛好者的新寵。除了甘醇原味燒酒，更有水蜜桃、西瓜、荔枝等水果口味，香甜的水果滋味讓不喜歡濃酒的人也能一起品嘗。
本次還有濟州島相關工藝品展出，採用濟州島老爺爺、海女、橘子等濟州島元素，眾多濟洲島風情工藝品，增添濟州島展豐富度。
除了濟州島系列的產品外這次更集結多家韓國道地街邊美食以及韓國道地美食，必吃街邊美食Q彈「韓國串年糕、串魚板」、多種口味「韓式飯捲」、外酥內軟香氣十足「弘大煎餅」，必吃韓國道地「醬油螃蟹」、「章魚醬」、韓國美食「韓國泡菜類」各式蔬菜脆片等，喜愛韓國美食的你絕對不能錯過!!!
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