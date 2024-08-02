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愛露營注意了！戶外「空氣污染」超傷身　健康露營指南一次看

▲台灣人相當喜歡露營，但露營地的空氣品質受地理位置、污染源和人為活動影響，可能對健康造成威脅。（示意圖／取自unsplash）
▲台灣人相當喜歡露營，但露營地的空氣品質受地理位置、污染源和人為活動影響，可能對健康造成威脅。（示意圖／取自unsplash）

家庭消費中心/綜合報導

隨著全球疫情緩解，國人重新熱衷戶外活動，露營成為熱門選擇，露營不僅能欣賞天然美景，還能遠離城市喧囂，是個舒壓的好選擇。然而，露營地的空氣品質受地理位置、污染源和人為活動影響，可能含有過量的懸浮微粒和其他污染物，對健康造成威脅。

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台塑企業暨王詹樣公益信託與台灣室內環境品質學會推動的研究指出，露營地的空氣污染可能對健康有影響。長榮大學副教授張振平利用流體力學技術模擬發現，戶外烤肉產生的煙霧和有害氣體若不注意風向和通風，可能對呼吸系統造成負面影響。因此，享受露營樂趣的同時，也應採取適當的預防措施，以保護自身健康。

▲台灣人相當喜歡露營，但露營地的空氣品質受地理位置、污染源和人為活動影響，可能對健康造成威脅。（圖／台灣室內環境品質學會提供）
▲台塑企業暨王詹樣公益信託與台灣室內環境品質學會，針對露營地的空氣污染做出提醒。（圖／台灣室內環境品質學會提供）
露營小心機：24小時空氣品質實測，小知識報乎你災！

露營愛好者請注意！根據國家衛生研究院王淑麗研究員的研究指出，不同露營地點和類型可能會讓你暴露在不同的空氣污染中，這些都不能輕忽；台灣目前還沒有專門針對露營場的空氣品質標準，所以研究團隊在中部地區的33個露營場進行了24小時的空氣品質監測，包括新竹、苗栗和臺中地區； 根據結果顯示，約有21.2%（7間）的露營場PM2.5濃度超過台灣的空氣品質標準（35μg/m³）。

重金屬：絕對要當心

研究更指出，天氣條件若伴隨較高的溫度和降雨量，可能會促進大氣中汙染物擴散，導致地面重金屬濃度增加；亦或是來自中國大陸北方的氣流較強，包含重金屬的懸浮微粒會隨著氣流運輸至台灣；眾多因素會導致重金屬濃度會提高。

研究結果顯示，絕大多數對健康有影響之重金屬濃度都符合WHO設定的數值標準，這點國人可以放心；但建議規劃露營時一定要注意空氣品質，並採取適當的預防措施來保護健康；保護家人、也保護你我。

🟡健康露營小提醒

 享受戶外活動的同時，也要保持健康意識，這樣才能玩得開心又安心，健康露營，享受大自然的同時，讓自己和家人都能健康無虞！根據研究結果，露營時請注意以下幾點：

📍空氣品質：查查露營地的空氣品質指數（AQI），避開PM2.5濃度高的地區。
📍避開污染源：選擇遠離工廠和主要交通幹道的露營地。
📍高海拔好空氣：高海拔地區通常空氣更好。
📍季節選擇：春季和夏季的空氣質量通常比冬季更好。

▲露營時風向的吹拂，對健康的也有莫大的影響。（圖／台灣室內環境品質學會提供）
▲露營時風向的吹拂，對健康的也有莫大的影響。（圖／台灣室內環境品質學會提供）
風向決定健康的方向

隨著中秋節的臨近，許多人計劃戶外烤肉和露營活動。然而很少人知道，風向在這些活動中對健康有多大的影響。根據長榮大學張振平副教授的研究，幫助國人在戶外活動中避免煙霧侵襲，享受清新空氣！

🟡烤肉方向小提醒

情境1，風從前面吹：烤肉的煙會迎面撲來，讓您淚眼朦朧。別擔心！側身站立，讓煙霧飄過您身旁，這樣就能減少吸入有害物質。
情境2，風從背後吹：可能覺得後盾十足，但其實身體會擋住風，使煙霧在烤肉架上方積聚。建議您移動位置或用電風扇把煙吹散，讓呼吸更順暢。
情境3，風從側邊吹：最佳位置！風會把煙霧掃開，讓您可以專心享受美味的同時，吸入的污染物也最少。

如果實在無法避免煙霧，可以使用一些小工具來保護自己。

📍電風扇：隨身攜帶一個小型電風扇，幫助吹散煙霧。
📍口罩：帶上防護口罩，特別是N95口罩，能有效過濾細微顆粒。
📍移動位置：隨時觀察風向，靈活變換位置，確保自己始終站在有利位置。

除了希望國人可以透過以上小妙招來多加保護自己外，也呼籲露營業者可以多注意場地通風，共同打造一個空氣清新的環境，避免民眾接觸過多污染物，達到雙贏局面，務必牢記，享受戶外活動的同時，也要保持健康意識，才能真正玩得開心又安心！ 

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