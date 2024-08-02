直線7秒對睹失敗 罰喊廣告台詞「Gay斯Be」影片掀爆笑
每逢寒暑假是機車考照旺季，在眾多路考項目中，最令民眾緊張的關卡是「直線７秒」。近日在Dcard上，一名男網友與朋友對賭練習直線７秒挑戰失敗，公開在場地大喊廣告台詞影片，就引來許多網友熱議。事實上，在Dcard機車版上，對於如何通過「直線7秒」測試，也有不少網友分享撇步，並強調「只要掌握技巧且多加練習，過關不難」。
記者金武鳯/綜合報導
在Dcard上，原PO說他與幾位朋友相約在一處機車練習場地練習，朋友和原PO在練習直線行駛時，以挑戰7秒內完成為賭注。朋友開玩笑提議未能7秒內成功，失敗者必須用旁邊路人能聽到的音量，大喊最近網路看到的廣告台詞，最終原PO成為那位挑戰失敗的人，並在全場圍觀者面前大聲喊出「Gay斯Be」。
這一幕被原PO友人拍攝並上傳至Dcard，隨後在網路上引發熱議，影片中原PO在接受懲罰過程中，用極其不甘願的聲音唸出廣告台詞，現場雖然沒有太多圍觀路人，但原PO尷尬的聲音已凸顯當下的搞笑情況，影片的配文寫到：「跟朋友約練車賭輸 只有我沒過直線7秒 所以…被迫來羞恥一下….」，顯示他對自己沒騎過7秒的自嘲和無奈。
網友對這段影片反應熱烈，留言中充滿對原PO的調侃和同情，有人表示「這種公開懲罰方式雖然羞恥但很有趣」，也有網友表示原PO騎的超抖，但可以邊騎邊唸很不簡單，甚至有網友回想到自己考好多次都沒有過的辛酸。影片能引來網友熱烈迴響，反映出朋友間的輕鬆娛樂和挑戰所帶來的趣味效果，讓繁忙生活增添了不少樂趣。
針對「直線7秒」網上探討很多，有網友在Dcard發文分享自己考照經驗，表示只要能掌握撇步，諸如起步多帶點油門、眼睛往前看，不要老盯著底下的線，還有人再三強調龍頭握好，不要擺動等等，意見紛呈，總結一句就是多練習穩定性，放輕鬆赴考，熟能生巧，過關就不難。