黃仁勳愛店「花娘小館」開分店！地點搶先曝光 估9月起接受預訂
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳每次來台的美食行程總是備受矚目，其中的「花娘小館」堪稱是他每次來台必訪的餐廳，也讓這家餐廳變成了人氣名店，總是一位難求，如今業者公布，「花娘小館」終於要開分店，地址也曝光，為「台北市松山區南京東路五段6號2樓」，初估9月開始可接受預訂。
記者葉盛耀/綜合報導
黃仁勳造訪台灣多次，他吃過的餐廳，幾乎都成為人氣餐廳，吸引許多台灣人隨之腳步聞香而至，而黃仁勳幾乎每次來台必到的「花娘小館」更是一位難求，花娘小館以川菜料理居多，但是調味較偏向台灣人口味，辣度不高也不油膩且偏清爽些。而每道菜餐價大多在300元上下，價格相當實惠。
各道招牌菜中，尤其「蒼蠅頭」更被黃仁勳點名，並笑說「那道菜這麼好吃，卻有那麼可怕的名字。」其他人氣菜還包含蒜泥白肉、塔香烘蛋、蔥油雞等。因為黃仁勳而讓這家店聲勢居高不下，店家已經使用Inline系統供消費者預約訂位，記者也實際上網查詢，目前9月底之前的座位也全都已客滿。
如今店家終於決定開新分店，離老店不遠、約莫1公里內的距離，地址也曝光，為「台北市松山區南京東路五段6號2樓」，位在捷運「台北小巨蛋」與「南京三民」之間，即南京東路與光復北路交叉口附近。花娘小館於臉書粉專公告此事，也讓許多老顧客感到興奮紛紛留言，業者也於臉書強調，因為花娘小館本就有雙主廚，因此強調分店的味道會跟本店一致，目前分店還在整裝中，預計9月之後可開放訂位。
黃仁勳幾次來台都引起台灣民眾轟動，紛紛追隨他的腳步尋美食，也掀起臺北美食熱潮，還被網友戲稱他是「科技界的胡天蘭」，臺北市政府觀光傳播還因此整理出了「黃仁勳美食捷運地圖」，從經典名店「犂園湯包館」、「富霸王豬腳」、「老撈麻辣火鍋」，到夜市美味「圓環邊蚵仔煎」、「豆花莊」、「詹記水果」，還有超難訂位的私廚料理「春韭」、「鄒記食舖」、「喜相逢」等。