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韓「第1位戴電子腳鐐男星」高英旭沒工作當YTR　網傻眼：厚顏無恥

▲高英旭曾因性侵多名未成年少女，成了南韓「第一位被銬上電子腳鐐的藝人」，出獄後苦無工作的他，開設YouTube頻道被罵翻。（圖／翻攝뉴스TVCHOSUN YouTube）
▲高英旭曾因性侵多名未成年少女，成了南韓「第一位被銬上電子腳鐐的藝人」，出獄後苦無工作的他，開設YouTube頻道被罵翻。（圖／翻攝뉴스TVCHOSUN YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓「第一位被銬上電子腳鐐的藝人」高英旭，因性侵多名未成年少女而被大眾唾棄，苦無工作機會的他，表示在家閒到發慌，不想就此老去而決定開YouTube頻道公開日常，引發眾多網友撻伐，認為高英旭應該自重、安靜過生活，別厚顏無恥的想再回到螢光幕前。

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▲高英旭第一支YouTube影片竟有5萬瀏覽，頻道還破千名訂閱者。（圖／Go!영욱 YouTube）
▲高英旭第一支YouTube影片竟有5萬瀏覽，頻道還破千名訂閱者。（圖／Go!영욱 YouTube）
曾是超紅的90年代歌手　抓準「少女想當藝人弱點」誘騙強姦

高英旭今年48歲，曾是1994年出道的男女混聲團體「Roo'ra」成員，90年代初期紅極一時，專輯《失去翅膀的天使》更賣破100萬張。

2010年7月至2012年12月，高英旭以「協助圓夢當歌手」為由誘騙未成年少女到家裡，最終性侵得逞，受害者高達3位；但他不知悔改，年底再次非禮13歲少女，於2013年被判處2年6個月有期徒刑，以及公開個人訊息5年、佩戴電子腳鐐3年。

南韓第一位戴電子腳鐐藝人　個人住址「大眾都能查閱」

高英旭是南韓「第一位戴上電子腳鐐」的藝人，已在2015年7月刑滿釋放，腳鐐2018年7月9日解開。他當年出獄多次道歉：「在服刑期間反省了很多。作為藝人引起紛擾，感到非常抱歉。」而他出獄後，大眾可於「性犯罪者公告網站」確認他的住址，個人訊息公開期於2020年7月9日結束。

▲高英旭在家閒到發慌，決定開YouTube頻道。（圖／Go!영욱 YouTube）
▲高英旭在家閒到發慌，決定開YouTube頻道。（圖／Go!영욱 YouTube）
被社會唾棄苦無工作　開IG一天被罵到關閉

因為坐過牢苦無工作機會，高英旭曾在2020年開IG帳號，表示想與大眾溝通，「我已經度過了近9年的隔絕時間，不能再這樣下去了，所以現在想小心翼翼的與世界溝通生活。」未料湧入大批網友謾罵，他的帳號在一天內就被關閉。

仍有星夢？高英旭開YouTube　秒吸千人吃瓜訂閱

相隔4年，高英旭再度挑戰開社群平台，他在X表示：「我過著羞愧的生活...總覺得自己在家裡發牢騷，老的不像話，生活變得一塌糊塗，為了擺脫這種無力的日常，毫無頭緒的開了YouTube。炎熱的天氣裡請保重身體！」

他的YouTube頻道取名「Go！英旭」，上傳的影音為愛犬趴在陽光下的畫面，他這次學聰明，將留言功能關閉，截至目前已有5萬多瀏覽，訂閱人數也已破1000，不少網友憤而表示：「厚顏無恥」、「性犯罪者怎麼能開YouTube頻道？」、「應該安靜自重的生活」、「還沒醒？」充滿情緒的字眼多到數不清。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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