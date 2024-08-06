韓「第1位戴電子腳鐐男星」高英旭沒工作當YTR　網傻眼：厚顏無恥

我是廣告 請繼續往下閱讀
高英旭今年48歲，曾是1994年出道的男女混聲團體「Roo'ra」成員，90年代初期紅極一時，專輯《失去翅膀的天使》更賣破100萬張。
2010年7月至2012年12月，高英旭以「協助圓夢當歌手」為由誘騙未成年少女到家裡，最終性侵得逞，受害者高達3位；但他不知悔改，年底再次非禮13歲少女，於2013年被判處2年6個月有期徒刑，以及公開個人訊息5年、佩戴電子腳鐐3年。
南韓第一位戴電子腳鐐藝人 個人住址「大眾都能查閱」
高英旭是南韓「第一位戴上電子腳鐐」的藝人，已在2015年7月刑滿釋放，腳鐐2018年7月9日解開。他當年出獄多次道歉：「在服刑期間反省了很多。作為藝人引起紛擾，感到非常抱歉。」而他出獄後，大眾可於「性犯罪者公告網站」確認他的住址，個人訊息公開期於2020年7月9日結束。
被社會唾棄苦無工作 開IG一天被罵到關閉
因為坐過牢苦無工作機會，高英旭曾在2020年開IG帳號，表示想與大眾溝通，「我已經度過了近9年的隔絕時間，不能再這樣下去了，所以現在想小心翼翼的與世界溝通生活。」未料湧入大批網友謾罵，他的帳號在一天內就被關閉。
仍有星夢？高英旭開YouTube 秒吸千人吃瓜訂閱
相隔4年，高英旭再度挑戰開社群平台，他在X表示：「我過著羞愧的生活...總覺得自己在家裡發牢騷，老的不像話，生活變得一塌糊塗，為了擺脫這種無力的日常，毫無頭緒的開了YouTube。炎熱的天氣裡請保重身體！」
他的YouTube頻道取名「Go！英旭」，上傳的影音為愛犬趴在陽光下的畫面，他這次學聰明，將留言功能關閉，截至目前已有5萬多瀏覽，訂閱人數也已破1000，不少網友憤而表示：「厚顏無恥」、「性犯罪者怎麼能開YouTube頻道？」、「應該安靜自重的生活」、「還沒醒？」充滿情緒的字眼多到數不清。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110