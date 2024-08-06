《我的英雄學院》連載結束傳來好消息！電影YOU ARE NEXT九月上映
日本知名漫畫《我的英雄學院》2014年7月7日在《週刊少年Jump》上連載，過了20個年頭，在今年8月5日結束連載，大結局掀起討論，電視動畫仍在播出，在第7季故事結束後，將會推出電影《我的英雄學院劇場版：YOU'RE NEXT》，台灣定檔9月20日上映。
記者陳雅蘭／綜合報導
《我的英雄學院劇場版：YOU'RE NEXT》敘述在這個人類大多都擁有名為「個性」的超常能力世界裡，過去曾經被人稱為「和平象徵」的No.1英雄：歐爾麥特，在與「惡之帝王」決戰後，筋疲力盡說出：「接下來，就輪到你了…。」他強大的意志力震撼全世界，在歐爾麥特褪下第一名的英雄光環後，他無私奉獻的精神與維護世界和平的決心，綠谷出久、爆豪勝己與轟焦凍等一眾雄英高中英雄科的學生們默默繼承著。
時間來到出久這群雄英高中的學生們升上二年級的春天，在英雄與敵人之間的全面戰爭中，出久與同學們與取得龐大力量的死柄木弔相互對峙，幾番激烈交手後，英雄與敵人雙方陣營盡皆元氣大傷，戰局在死柄率眾撤退的情況下，暫時畫下句點。
事實上，雙方都在為更大規模的反攻做準備；於此同時，一座巨大的要塞竟毫無預警出現在因全面戰爭而被摧毀的城市上空中，站在這座要塞前方的男人竟然與過去被稱為「和平象徵」的男人：歐爾麥特幾乎完全一模一樣。
《我的英雄學院劇場版：YOU'RE NEXT》由岡村天齋擔任導演，聲優找來動畫版的原班人馬：山下大輝、岡本信彥、梶裕貴、佐倉綾音、石川界人、稻田徹、中村悠一與三宅健太等，再加上兩名由宮野真守與生見愛瑠聲演的全新角色，將帶給觀眾們全新的戰鬥與視覺感受。