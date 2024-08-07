陳怡叡死會了？和1400億小開「滑進南港豪宅」　待到凌晨都沒出門

《倚天》陳紫函老公被爆嫖娼！她曬照曝「第一反應」：他終於紅了

▲《倚天》陳紫函老公被影射嫖娼！她曬截圖曝光「第一反應」，感嘆表示：「他終於紅了。」（圖／陳紫函微博、戴向宇微博）
▲《倚天》陳紫函老公被影射嫖娼！她曬截圖曝光「第一反應」，感嘆表示：「他終於紅了。」（圖／陳紫函微博、戴向宇微博）

記者洪生儒／綜合報導

中國女星陳紫函曾經出演過《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》等戲劇作品，近年也憑著熱播劇《玉骨遙》、《山河令》等活躍於中國戲劇圈，以姣好的外貌和精湛的演技擄獲許多粉絲的心，人氣不斷攀升。不過，陳紫函的老公戴向宇在昨（6）日被影射嫖娼，掀起各界關注，而陳紫函也發聲力挺老公，甚至開玩笑說：「我老公終於紅了。」引起網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
老公戴向宇被影射嫖娼　陳紫函心疼發聲力挺

陳紫函在老公戴向宇被影射嫖娼之後，也透過微博發聲，她表示自己進演藝圈以來，也是在各種謠言碎語和誤解裡走過來的，她也曾經崩潰痛苦過，「我想應該有很多人都有這樣的經歷和感受，而今我已成熟笑看這一切，也是兩字，無語！」並透露自己從小到大只想嫁給愛情，「我知道必須得靠自己努力、自己賺錢，做一個全方位獨立的女性，才能選擇我想要的生活。」

▲中國女星陳紫函曾經出演過《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》等戲劇作品，近年也憑著熱播劇《玉骨遙》、《山河令》等活躍於中國戲劇圈。（圖／陳紫函微博）
▲中國女星陳紫函曾經出演過《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》等戲劇作品，近年也憑著熱播劇《玉骨遙》、《山河令》等活躍於中國戲劇圈。（圖／陳紫函微博）
支持老公繼續追求事業　陳紫函曬圖曝第一反應

對於老公這一次爆出這樣的風波，陳紫函也坦言：「這也許就是行業人應該背負的壓力吧…此時我非常理解他和心疼他。」陳紫函也表示：「我老公最大的願望就是努力工作，可是今天努力的成果還沒來得及收穫，卻迎來了這樣的風波。」陳紫函陪在戴向宇身邊，並且笑著輕鬆告訴他：「老公沒事…繼續堅持你對事業的追求，不要氣餒啊！沒事的！」陳紫函不願意看到老公那麼難過和委屈，感性說道：「老公真沒什麼大不了的…什麼都不重要，就是我們倆好好的，日子就是棒棒。」

此外，陳紫函也附上自己跟友人在得知謠言爆發後的聊天對話紀錄，從截圖中可以看到，陳紫函向朋友說：「我這心態是好的，我剛聽別人和我說，我笑出了聲，我老公終於紅了！還是個負面。」朋友則表示：「戴哥都快碎掉了。」陳紫函則笑說：「他肯定啊。」明顯感受得到陳紫函相信老公不會對不起她，堅定地挺自己的老公。

▲陳紫函在老公戴向宇被影射嫖娼之後，也透過微博發聲，她表示自己進演藝圈以來，也是在各種謠言碎語和誤解裡走過來的。圖為戴向宇。（圖／戴向宇微博）
▲陳紫函在老公戴向宇被影射嫖娼之後，也透過微博發聲，她表示自己進演藝圈以來，也是在各種謠言碎語和誤解裡走過來的。圖為戴向宇。（圖／戴向宇微博）
▲陳紫函也附上自己跟友人在得知謠言爆發後的聊天對話紀錄，從截圖中可以看到，陳紫函向朋友說：「我這心態是好的，我剛聽別人和我說，我笑出了聲，我老公終於紅了！」（圖／陳紫函微博）
▲陳紫函也附上自己跟友人在得知謠言爆發後的聊天對話紀錄，從截圖中可以看到，陳紫函向朋友說：「我這心態是好的，我剛聽別人和我說，我笑出了聲，我老公終於紅了！」（圖／陳紫函微博）
▲對於老公戴向宇爆出這樣的風波，陳紫函也坦言：「這也許就是行業人應該背負的壓力吧…此時我非常理解他和心疼他。」（圖／陳紫函微博）
▲對於老公戴向宇爆出這樣的風波，陳紫函也坦言：「這也許就是行業人應該背負的壓力吧…此時我非常理解他和心疼他。」（圖／陳紫函微博）

46歲凍齡女神陳紫函遭粉絲「謝絕合照」！真實原因曝光她直球回應

捲李易峰嫖娼事件？《慶餘年》男星爆料音檔曝　點名《唐詭》渣男

江坤俊爆出軌、性騷！正宮照開團購　律師點出職場婚外情3大主因

八點檔女星幫哥到錢莊還債　老公出軌霸氣放生：不要勉強彼此

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選