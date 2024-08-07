《倚天》陳紫函老公被爆嫖娼！她曬照曝「第一反應」：他終於紅了
中國女星陳紫函曾經出演過《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》等戲劇作品，近年也憑著熱播劇《玉骨遙》、《山河令》等活躍於中國戲劇圈，以姣好的外貌和精湛的演技擄獲許多粉絲的心，人氣不斷攀升。不過，陳紫函的老公戴向宇在昨（6）日被影射嫖娼，掀起各界關注，而陳紫函也發聲力挺老公，甚至開玩笑說：「我老公終於紅了。」引起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
老公戴向宇被影射嫖娼 陳紫函心疼發聲力挺
陳紫函在老公戴向宇被影射嫖娼之後，也透過微博發聲，她表示自己進演藝圈以來，也是在各種謠言碎語和誤解裡走過來的，她也曾經崩潰痛苦過，「我想應該有很多人都有這樣的經歷和感受，而今我已成熟笑看這一切，也是兩字，無語！」並透露自己從小到大只想嫁給愛情，「我知道必須得靠自己努力、自己賺錢，做一個全方位獨立的女性，才能選擇我想要的生活。」
支持老公繼續追求事業 陳紫函曬圖曝第一反應
對於老公這一次爆出這樣的風波，陳紫函也坦言：「這也許就是行業人應該背負的壓力吧…此時我非常理解他和心疼他。」陳紫函也表示：「我老公最大的願望就是努力工作，可是今天努力的成果還沒來得及收穫，卻迎來了這樣的風波。」陳紫函陪在戴向宇身邊，並且笑著輕鬆告訴他：「老公沒事…繼續堅持你對事業的追求，不要氣餒啊！沒事的！」陳紫函不願意看到老公那麼難過和委屈，感性說道：「老公真沒什麼大不了的…什麼都不重要，就是我們倆好好的，日子就是棒棒。」
此外，陳紫函也附上自己跟友人在得知謠言爆發後的聊天對話紀錄，從截圖中可以看到，陳紫函向朋友說：「我這心態是好的，我剛聽別人和我說，我笑出了聲，我老公終於紅了！還是個負面。」朋友則表示：「戴哥都快碎掉了。」陳紫函則笑說：「他肯定啊。」明顯感受得到陳紫函相信老公不會對不起她，堅定地挺自己的老公。