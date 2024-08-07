車禍後手肘以下沒知覺！眼睛也睜不開 他熬10小時手術保臂叢神經
一名56歲男性發生嚴重車禍，左側手臂閉鎖式臂叢神經受傷，手肘以下失去知覺，無法抓或握，而且連控制眼部機能的胸神經也受創，導致眼瞼下垂、瞳孔縮小，日常生活深受影響，到大醫院進行臂叢神經顯微重建手術，症狀大獲改善，日前已順利出院，未來定期追蹤即可。
家庭消費中心／綜合報導
操刀該手術的萬芳醫院整形外科主治醫師莊垂慶說，臂叢神經有如一束電纜，由人體第5~8對頸椎神經和第1對胸椎神經組成，支配上肢的運動和感覺功能，而該病人第8對頸椎神經與第1對胸椎神經的神經根有撕脫傷，好比電纜被連根拔起，導致手肘以下無知覺，也不能出抓或握。
此外，由於第1對胸椎神經受傷會影響眼部機能，因此導致這名患者眼瞼下垂合併瞳孔縮小，嚴重影響日常生活。
莊垂慶表示，臂叢神經損傷是極其複雜且困難治療的領域，需透過臨床的問診及觸診，與各肌肉肌力及感覺的多項檢查，才能診斷受傷部位並制定治療方案。
一般而言，閉鎖式臂叢神經損傷的手術黃金期在受傷後第3到5個月，而該病人於7月15日接受手術治療，由國際著名的臂叢神經、顏面神經麻痺顯微重建專家莊垂慶執刀，手術歷時10小時順利完成，病人已於7月31日出院，後續定期回診追蹤即可。
莊垂慶指出，這次手術的成功，是醫院跨團隊合作的成果，將持續打造專業的周邊神經團隊（Peripheral Nerve Team，PNT），以應對更多類似的高難度手術。