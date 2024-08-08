新北市推2場青年職涯論壇 再創藝術創作巔峰

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根據線上人力求職網調查結果顯示，「社群小編」是現代年輕人的十大夢幻職業之一，為此，新北市青年局於 9 月 7 日（週六）下午邀請前東森新聞雲社群主編朱璟柔、春樹科技社群創意總監黃瀚毅以及每天來點負能量粉絲團創辦人林育聖，齊聚一堂召開「社群心攻略：小編請就位」論壇，分享如何掌握流量密碼及運用 AI 加速內容創作，讓社群圖文更吸睛，還有機會增加營收。
本次活動有別以往講座形式，以「主題論壇」方式進行，每個論壇選定一項熱門青年職業作為主題，邀請該業種的不同職場達人進行分享，並與民眾交流意見。本次邀請的六位重量級與談人不僅在各自領域有相當成就，更擁有豐富的實戰經驗，將現場為青年朋友們解答，如何在競爭激烈的創意產業、社群媒體中脫穎而出。
【新北青年職涯論壇 活動資訊】
＊第一場論壇
主題：翻轉你的創藝人生 從不穩定到超人氣
日期：113年8月24日（週六）下午1:00~4:30
地點：新北市政府507會議室（新北市板橋區中山路1段161號5樓）
與談人1：知名金鐘獎導演－姜瑞智（曾與多位知名導演合作，擔任瞿友寧等導演之統籌、副導出身。作品：《角頭-浪流連》上映 2 週票房破億，成為 2021 年全台首部票房破億電影。2018 年以校園劇《翻牆的記憶》，榮獲第 53 屆電視金鐘獎戲劇節目類最佳導演獎。）
與談人2：人氣漫畫家－謝東霖（漫畫家、插畫家、小說家，曾任職於台北 4A 廣告公司，擔任文案一職。作品融合幽默、風趣、諷刺的風格，並以插畫創作赴日參展獲獎，目前為鏡文學長期合作作家。作品：《我在詐騙公司上班》、《殺手的戀愛相談》、《誰怕誰 》、《神明便利商店1、2》等。）
與談人3：未來親子品牌長－劉冠吟（曾任記者、《聯合報》專欄作家、《小日子》雜誌前社長、前華山文創園區品牌長、雜誌公會理事、鴻海集團史上最年輕發言人。32 歲帶領全台最大文創雜誌《小日子》，2年內轉虧為盈。作品：《女子力不是溫柔，是戰鬥》、《有春的日子》等。）
報名連結：https://ntpcyouth2022.pse.is/6arl3w
＊第二場論壇
主題：社群心攻略 小編請就位
日期：113年9月7日（週六）下午1:00~4:30
地點：新北市板橋區農會第五演講廳（新北市板橋區府中路29號）
與談人1：前東森新聞雲社群主編-朱璟柔（曾任東森新聞記者、東森新聞雲社群編輯、知名網路劇《社畜時代》主管朱姐、與鄭弘儀主持Podcast《沒大沒小喇吉歐》Apple Podcasts聽眾評論高達4.8。）
與談人2：春樹科技社群創意總監-黃瀚毅（於春樹科技任職 8 年期間，成功組建近 20 人的社群部門，長期負責監製國內知名品牌社群維運，包含家樂福、全家、麥當勞、屈臣氏、Richart ，最高同時監製品牌社群的平台粉絲與好友總數達2000萬人。）
與談人3：每天來點負能量粉絲團創辦人-林育聖（前文案的美有限公司創辦人，經營【文案的美】粉絲團齊聚文案人。於 2015 年開設了【每天來點負能量】粉絲團，短短半年內吸引超過 20 萬人加入，一年後擁有70萬粉絲，並將這一主題出版成同名書【每天來點負能量】，在博客來、金石堂、誠品排行榜中登上第一名。）
報名連結： https://ntpcyouth2022.pse.is/6axkht