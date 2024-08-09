莊智淵反差萌！私下0偶包搞笑面曝光　粉絲笑翻：確定同一人嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
莊智淵在這一次參加完巴黎奧運就要光榮退役，他也將自己的事業重心放在培養下一代的運動員上，他在今（9）日與弟子高承睿一起順利回到台灣，在受訪時被問到退役後的下一步，他則表示：「這次生產柚子，看下次能不能生產出蘋果、鳳梨...類似...就是希望有這個機會啊！」逗趣的回應馬上在網路上瘋傳開來，有其他網友也將莊智淵過去搞笑的影片挖出來。
莊智淵私下真面目超反差 0偶包搞笑影片逗笑網友
從莊智淵在7月時所發布的搞笑影片中可以看到，他先是試吃美國草莓，學外國人的口音說：「阿美力卡史卓貝力」，接著用台語說：「我們來吃看看好不好吃！」然後吃了一口之後露出嫌惡的表情又說：「嗯～Taiwan better。」
接著，另一段影片是莊智淵把口罩當成咖啡師帽子戴在頭上，然後化身咖啡師，為大家展現他精湛的拉花技巧，他非常有氣勢的將牛奶倒進杯子裡，有模有樣的指導攝影師「Zoom In」，不過看了半天什麼花都沒拉出來，莊智淵則淡定說：「無形花！若有似無的花。」後來還模仿國外的灑鹽哥，在浴缸裡面放滿衣服，然後手上抓了一把洗衣粉慢慢灑進去，模樣十分逗趣。
許多網友看到莊智淵的搞笑影片之後，都認為跟他平常嚴肅的形象差太多，紛紛留言表示：「本來想說他好像莊智淵，結果真的是本人」、「我以為你很內斂，原來是我誤解十幾年了」、「欸不是啦！智淵哥～這個奧運國際賽事之際，醬這麼放得開…好迷...母湯啦」、「一個人的武林很帥都…破滅啊」、「感覺得出來平常壓力很大」、「我甚至在思考有沒有可能只是長很像的人，類似盜版周杰倫那種」、「為什麼我晚上不睡覺在看這個，而且還笑得很開心」、「判若兩人，確定是同一位嗎？」、「不敢相信！莊智淵瘋起來也是很好笑耶」、「私下的樣子真的超可愛。」
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。