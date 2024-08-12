特企／富旺1H營收11.06億稅後EPS1.76元　造森有成碳貯存171公噸

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富旺隨著市場買氣熱絡，預售屋新案包括「富旺華時代」、「富旺鈺時代」、「耀時代」、「富旺千蘊」、「天際W ONE」及「艾美莊園」等，在傳統民俗鬼月前，開出銷售佳績，目前線上預售案累積總銷達171.6億元，平均銷售率達70％水準，隨著工程陸續完工，未來營運可望向上成長。
富旺於8月10日舉辦ESG家庭日活動，號召上百位員工親友共襄盛舉前進山林，富旺攜手台大實驗林植樹造林正式邁入第 10 年，認養約 1 公頃的紅檜造林地，共計 1800株紅檜,截至目前總碳貯存量約為 170.99 公噸。林正雄董事長表示：「富旺與溪頭有很深厚的情感，早在2014年便與台大實驗林攜手合作，藉由認養森林，傳達建設業與自然共生理念，為環境永續作出貢獻，從愛樹到種樹到護樹，很開心十年有成，這是一種肯定，更是一種責任，富旺未來也將持續投入ESG計畫，積極發揮綠色影響力。」
此次活動除了促進了員工與親友的互動，富旺也將「樹立經典、綠動未來」在城市樹立經典建築、在森林綠動未來能源的核心價值融入，安排家庭種樹、森林導覽等活動，培養每位員工對永續發展的覺察、認知與行動，強化對環境保護，使其在職場中的每一個微小行動都能為企業的永續目標貢獻力量，更值得一提的是150位員工親友為30個家庭，其中多數家庭多為三代攜手參加，可見富旺以行動呼應「造林造福、代代相傳」的理念，已貫穿深植每位員工。
展望未來，林宗毅總經理表示：富旺對於公司財務、業務與經營各面向皆正向發展，持續全台購地中，目前手握全台20個成屋建案與預售案量，成長獲利將跟隨走高，｢讚時代」、「悅時代」、「微美居(御金特區)」、「微美居(鉑金特區) 」等個案已陸續進入完工交屋階段，將助力營收高速成長。
關於富旺國際：
富旺（股票代號6219）深耕房地產業界，已逾三十多年；早在1990年即進入房地產業領域，在董事長林正雄先生專業實戰經驗與過人的前瞻眼光統領下，由房屋代銷跨入營建推案，在業界屢創佳蹟擁有傲人口碑，始終走在業界前端。2009年，集團精益求精全新定位，整合公司營運體質後，正式更名為『富旺國際開發股份有限公司』。展望未來，富旺國際期許成為不動產業界最大的營建、代銷、土地開發、工業不動產等產業鏈整合者，用心建築，提供人們最安心的居住環境。
富旺國際官方網站
聲明：
本文件及同時發佈之相關資訊內含有預測性敘述。除針對已發生事實，所有富旺(以下簡稱本公司)未來經營業務、可能發生之事件及展望(包括但不限於預測、目標、估算和營運計畫)之敘述皆屬預測性敘述。預測性敘述會受不同因素及不確定性的影響，造成與實際情況有相當差異，這些因素包括但不限於價格波動、實際需求、匯率變動、市占率、市場競爭情況，法律、金融及法規架構的改變、國際經濟暨金融市場情勢、政治風險、成本估計等，及其他本公司控制範圍以外的風險與變數。這些預測性敘述是基於現況的預測和評估，本公司不負日後更新之責。