奧運金牌馬辣吃到飽5折！身分證中「郁婷」任1字 10品牌優惠4天
2024巴黎奧運狂賀台灣女兒林郁婷勇奪金牌！馬辣集團繼「麟洋配5折優惠」，再度祭出「郁婷勝利五折送」加碼活動，秀出身分證姓名對中「郁、婷」任1字，即日起至8月15日連續4天，凡二成人以上同行、提早預約並拍照打卡，「10大品牌」燒肉或火鍋當天本人餐點或指定餐點享「5折半價優惠」，划算好康一次整理。
記者蕭涵云/綜合報導
馬辣集團奧運金牌優惠，8月12日至8月15日限時4天，凡二成人以上同行並提早預約、需主動告知服務人員參加「郁婷五折活動」，名字中有「郁」、「婷」任1字（限同字），於用餐時出示身分證並拍照打卡，馬辣10大品牌當天本人餐點或指定餐點可享五折半價優惠。提醒大家，每人每天單一品牌限使用優惠一次；限餐費折扣，清潔費恕不折扣；同音或諧音恕不適用；優惠不併用。
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📌歡慶奧運金牌！金色三麥「啤酒買一送一」今起喝3天
慶賀拳后林郁婷在2024巴黎奧運，向全世界見證台灣女性的堅毅與強大，金色三麥繼「麟洋配」奪金「一夜買單300萬啤酒」，又豪氣要請客啦！支持台灣之光無畏的勇氣，金色三麥8月12日至8月14日連續3天，全台門市內用消費享「杯裝啤酒買一送一」，大家再嗨一波。