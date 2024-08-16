破解油品迷思！教你用好油　才能健康又綺麗

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▲綺麗健康油運用了日清專業技術—酵素型酯基交換技術，同時保留了中鏈脂肪酸代謝快、不易形成體脂肪與長鏈脂肪酸。（圖／品牌提供）

▲綺麗健康油，家家常備油，從日常用油維持健康，一起全方位守護「綺麗」人生！（圖／品牌提供）

疫情後，大眾健康保健意識抬頭，對吃的品質也越來越講究，自煮風氣日漸興盛，料理的根本食用油，可不能馬虎！吃好油人人都知道很重要，那你吃對了嗎？維持健康的關鍵是從日常生活中「用好油」開始。市面上的食用油琳瑯滿目，時常讓人摸不著頭緒，不知從何挑起，是許多煮婦煮夫們的煩惱，如果要顧及家人健康，那油品需要滿足下列特點：⦁擁有國家健康認證，不易形成體脂肪常見的油脂迷思之一：油脂與肥胖做連結，間接導致許多人不吃油。但健康飲食油脂是必須！國民健康署指出，脂肪每日建議攝取量上限是男性70公克與女性55公克，攝取油脂看似不多，關鍵是要吃好油，健康首選是擁有「不易形成體脂肪」 健康認證的油品最安心！⦁高發煙點，能耐高溫能耐高溫，油品才不易在料理過程中產生有害物質，而油煙也是不容忽視的健康隱形殺手，具有高發煙點特性的油品，才不容易形成油煙，料理過程才能健康又安心。⦁油脂穩定性高，不易變質如油品容易氧化，就需要特別使用玻璃瓶身裝填，而油品穩定性高，不易變質，能省去厚重的玻璃材質，使用透明塑膠瓶做包裝，且塑膠瓶要選擇PET材質，不含塑化劑，更放心。在保存上則需要更注意，開封後的油品，要盡早使用完畢，否則存在著變質的風險。⦁含有人體所需脂肪酸Omega-3、Omega-6每種油品皆有不同的脂肪酸組成，主要分為飽和脂肪酸及不飽和脂肪酸，其中不飽和脂肪酸又可以分為單元和多元。單元不飽和脂肪酸含有Omega-9，而多元不飽和脂肪酸則包含人體無法自行合成的Omega-3、Omega-6。上述介紹了那麼多油的特性，可能還是會很疑惑，到底市售哪瓶油符合呢？日本原瓶原裝進口的綺麗健康油符合上述所有條件，具有高發煙點，煎煮炒炸涼拌皆適宜，簡單料理，一瓶就夠！綺麗健康油本身油品穩定性高，可以採用透明塑膠PET瓶包裝，不含塑化劑，安全無虞。選擇健康兼具的食用油，綺麗健康油含有不易形成體脂肪的中鏈脂肪酸。綺麗健康油並非調和油！許多人存在這樣的迷思，它其實是運用了日清專業技術—酵素型酯基交換技術，從椰子油及棕櫚仁油提煉出中鏈脂肪酸油，再結合具有長鏈脂肪酸穩定性高的芥花油，同時保留了中鏈脂肪酸代謝快、不易形成體脂肪與長鏈脂肪酸含有必需脂肪酸、可以高溫料理的優點，所以綺麗健康油並非將椰子油、棕櫚仁油與芥花油相加在一起，而是精煉出全新的油品－綺麗健康油。綺麗健康油擁有健康雙認證，是市售唯一不易形成體脂肪的食用油，破解完迷思，你還在猶豫嗎？綺麗健康油，家家常備油，從日常用油維持健康，一起全方位守護「綺麗」人生！