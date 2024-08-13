特企／如何防止乳癌復發？帶你了解乳癌種類及預防好習慣！

我是廣告 請繼續往下閱讀
1.三陰性乳癌
．特徵：這種乳癌沒有三種常見的荷爾蒙接受體（即雌激素受體、黃體素受體和HER2受體），因而得名「三陰性」。由於缺乏這些受體，傳統的激素治療和HER2標靶治療對其無效。
．凶狠度：三陰性乳癌通常增殖速度快，侵襲性強，容易擴散和復發，且預後較差。通常需要接受化學治療。
2.HER2陽性乳癌
．特徵：這種乳癌的細胞上有過多的HER2蛋白質，會促進癌細胞快速增長。
．凶狠度：HER2陽性乳癌以前被認為是比較危險的類型，早期復發風險較高。不過，由於HER2標靶藥物（如曲妥珠單抗、帕妥珠單抗）的出現，這類乳癌的預後已顯著改善。
3.管腔B型乳癌
．特徵：管腔B型乳癌通常部分受體為陽性（如雌激素受體），相較於管腔A型，它的細胞增長速度快，更具侵略性。
．凶狠度：管腔B型乳癌比管腔A型更具侵略性，復發風險也較高。這類乳癌通常需要接受化學治療，並視情況使用標靶治療。
4.管腔A型乳癌
．特徵：管腔A型乳癌也有部分受體是陽性的，但它的增長速度比較慢，所以治療起來相對容易。
．凶狠度：相較於其他類型，管腔A型乳癌的侵襲性與復發風險最低，預後較好。因為管腔A型腫瘤生長較慢，對化學治療的反應較差，主要以荷爾蒙藥物治療主。
補充：荷爾蒙受體是乳癌細胞用來「接收」荷爾蒙信號的部分，這些信號可能會促使癌細胞增長。如果乳癌細胞擁有這些受體，醫生可以利用抗荷爾蒙治療來阻斷這些受體的作用，減少癌細胞的生長和擴散。
預防乳癌復發，劉良智醫師提醒：四大優良習慣，預防乳癌復發
良好的生活習慣：保持規律的作息，避免過度壓力，盡量維持心情愉快。
良好的睡眠習慣：確保每天有足夠的睡眠時間，並且保持良好的睡眠品質。
良好的飲食習慣：多攝取富含營養的食物，如蔬菜、水果和全穀類，減少高脂肪、高糖分食物的攝取。
良好的運動習慣：定期進行適度的運動，例如每天散步、慢跑或進行其他中等強度的體力活動，有助於維持健康體重，並降低乳癌復發的風險。
劉良智醫師
【學歷】中國醫藥大學醫學系醫學士、中國醫藥大學醫學研究所碩士、國立中興大學生命科學院生物化學研究所博士
【專長領域】乳癌手術與治療、乳癌相關基因研究、乳癌相關藥物研究
【現職】中國醫藥大學附設醫院乳房外科主任、中國醫藥大學醫學院教授
醫師問答系列不定期更新！訂閱米蕈學會準時看片👉https://reurl.cc/x6rmmZ