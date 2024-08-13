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特企／台灣設計師入圍　國際設計中心柏林主辦UX Design Awards

▲來自台灣的UX設計師Olivia Hsu擁有超過10年的經驗，她的創新AI健康管理平台HealthMate簡化了醫療流程，最近入圍了國際設計中心柏林（IDZ）主辦的UX Design Awards。（圖/Olivia Hsu 提供）
▲來自台灣的UX設計師Olivia Hsu擁有超過10年的經驗，她的創新AI健康管理平台HealthMate簡化了醫療流程，最近入圍了國際設計中心柏林（IDZ）主辦的UX Design Awards。（圖/Olivia Hsu 提供）

本報訊

Olivia Hsu 是一位旅美 UX 設計師，擁有超過10年的藝術與設計經驗。她在知名醫療集團 The Aspen Group 工作的同時，也是 AI 健康管理平台 HealthMate 的創始人。HealthMate 旨在簡化醫療管理，提升服務可及性。近期，HealthMate 入圍國際設計中心柏林（IDZ）主辦的 UX Design Awards，這一權威設計大賽以其創新性和實用性著稱，Olivia 的入圍展示了她在醫療科技設計領域的卓越成就。

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HealthMate 作品簡介

HealthMate 是一款基於 AI 的健康管理平台，旨在簡化患者的就醫體驗。該平台讓使用者只要填寫一次保險信息，未來所有就醫時均可自動使用。也就是說病患只要在該平台填寫一次病患保險資訊，未來到不同醫院就醫時，可以省去不斷重複填寫醫療、保險表格繁雜瑣碎的步驟，能夠快速就醫。解決美國醫療系統非常龐大且無法有效資訊整合的痛點。

此外，HealthMate 提供附近接受用戶保險的診所匹配、費用估算，並安全地傳輸醫療記錄以提高登記效率。此外，它還提供個人化的保險建議和24小時健康管家協助，讓使用者在任何時候都能獲得即時的健康資訊。

為何開發 HealthMate

Olivia在設計 HealthMate 時，旨在解決現有醫療流程中的繁瑣和低效。美國醫療系統的複雜性和碎片化問題，使得患者經常需要重複填寫醫療表單，難以清楚了解治療費用及找到合適的診所。HealthMate 的設計理念是通過簡化保險流程、提供清晰的費用預估和便利的診所匹配來提升整體就醫體驗，並且通過安全的數據傳輸來保障用戶的隱私。

面對醫療挑戰，HealthMate 如何克服困難？

在「HealthMate」的開發過程中，Olivia從 UX 的角度面臨了多重挑戰。她的主要任務是簡化醫療流程，同時確保準確性和合規性。Olivia 設計了簡化的界面，用於處理保險驗證、醫療記錄和預約安排等複雜任務。建立強大的數據安全保障是她的首要任務，她在可用性與嚴格的保護標準之間取得了平衡。此外，她必須考量不同使用者的需求，包括技術熟練者和對數位電子工具不太熟悉的使用者。解決這些挑戰需要深入的使用者研究、迭代設計以及與醫療專家的密切合作，以滿足用戶期望和行業標準。

總結與未來的展望

Olivia 對「HealthMate」入圍 UX Design Awards 表示榮幸。她希望藉由這一創新設計，進一步推動健康管理領域的進步。該專案已在線上展覽中展出，您可以至 官方網站 為「HealthMate.」投票（投票截止日期為8月22日），支持她的APP設計專案。無論最終結果如何，她將持續專注於設計，提升用戶體驗，並希望擴大「HealthMate」的社會影響力。她相信「HealthMate」將在醫療管理領域中引領潮流，利用 AI 技術迎接未來挑戰。她將致力於整合 AI 以提升醫療可及性，並繼續在 UX/UI 設計領域中推進創新。Olivia 期望「HealthMate」能樹立醫療可及性和用戶滿意度的新標準。

UX Design Awards 介紹

UX Design Awards 由國際設計中心柏林（IDZ）主辦，旨在表彰那些在用戶體驗領域中取得卓越成就的作品。該獎項自2008年開始，於2015年正式成立，旨在鼓勵和推廣出色的設計，提升人們對設計的認識和重視。獲獎作品需在設計、技術和市場需求上達到高水平，以實現對用戶和社會的積極影響。

Olivia Hsu 設計師簡介

Olivia的設計旅程始於台灣，從高中時期便展現了對藝術與設計的深厚熱情。她在台灣復興商工美工科及台南應用科技大學商品設計系完成學業，並在當地累積了幾年的專業工作經驗。為了探索更廣闊的發展空間，Olivia 決定前往美國西北大學進一步攻讀產品設計與開發管理碩士學位。在完成學業後，儘管面臨簽證、語言、文化和市場競爭等多重挑戰，Olivia 的專業能力和毅力最終幫助她克服困難，成功在美國的設計市場上站穩腳跟。

她在網路安全、醫療健康等社會基礎設施行業擔任資深UX設計師多年。擁有超過10年的藝術與設計經驗，曾多次獲得設計獎項，並參與多個展覽，致力於通過設計解決複雜的社會問題，並以人本設計為核心，創造具有實用性和美學價值的產品。

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