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盛夏惡化乾癬不適！專家教避開「地雷食品」　多吃這些好物降發炎

▲炎熱的夏天汗流不止，對罹患乾癬的患者來說，更是苦不堪言。（圖／ingimage）
▲炎熱的夏天汗流不止，對罹患乾癬的患者來說，更是苦不堪言。（圖／ingimage）

家庭消費中心／綜合報導

酷暑使人汗流不止，若罹患乾癬，更是苦不堪言。專家表示，其實調整飲食、控制體重，對於緩解乾癬症狀有很大助益，建議少吃脂肪、糖分含量高的食品，並多攝取富含Omega 3油脂的食物，同時多補充纖維，將可降低身體的發炎狀態。

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台北醫學大學附設醫院體重管理中心李佩芬營養師說， 乾癬不僅是皮膚病，也是全身性疾病，40%的患者合併關節炎，甚至導致指甲變形，合併高血脂、肥胖、心血管疾病、糖尿病、憂鬱症等的機率也高於一般人。

▲中醫師鄭愛蓮指出，相較於蕁痲疹、溼疹和異位性皮膚炎，乾癬是最常見也最難纏的皮膚疾病，難以短時間內治癒，患者除了內服外用中藥之外，更要搭配正常生活作息和嚴格的飲食習慣才有機會完全治癒。（圖／ingimage）
▲乾癬不只是皮膚病，也是全身性疾病，40%患者合併關節炎。（示意圖／ingimage）
李佩芬表示，適當的飲食可緩解乾癬，例如頂尖醫學期刊JAMA文獻提到，乾癬病人的身體嚴重慢性發炎，若體重過重，透過減重即可改善乾癬症狀，但應採「調整飲食、減少熱量」的方式才有效，若單靠運動而不調整飲食，即使瘦下來，對於乾癬的改善仍有限。

針對乾癬禁忌食物，李佩芬說，包括富含飽和脂肪的食物、添加糖的食物、紅肉、酒精等，都會加重身體慢性發炎，例如牛肉、豬肉、羊肉、全脂牛奶、 全脂優格、起司、焗烤、煎蛋、餅乾、麵包、 蛋糕等，乾癬患者最好盡量避免。

對於乾癬的理想食物，李佩芬說則說，許多抗發炎食物都有助降低慢性發炎，也能改善乾癬症狀，例如富含Omega 3油脂的食物，包括亞麻仁子、 奇亞子、核桃等，但注意深海魚雖也有omega 3油脂， 但其同時富含重金屬及飽和脂肪，可能促進發炎，必須留意。

此外，巴西堅果可補充硒，而毛豆、黑豆、黃豆、納豆、豆漿、豆腐、豆皮等高蛋白食物，富含可抗氧化的大豆異黃酮，適合取代恐刺激發炎的紅肉、乳製品等，另有一種很重要卻常被忽略的抗發炎營養素，也就是「纖維」，乾癬病友應攝取足夠高纖食物，有助平衡腸道菌及腸道環境，也能有效減輕發炎，民眾可多參考。

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