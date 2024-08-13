盛夏惡化乾癬不適！專家教避開「地雷食品」　多吃這些好物降發炎

我是廣告 請繼續往下閱讀
李佩芬表示，適當的飲食可緩解乾癬，例如頂尖醫學期刊JAMA文獻提到，乾癬病人的身體嚴重慢性發炎，若體重過重，透過減重即可改善乾癬症狀，但應採「調整飲食、減少熱量」的方式才有效，若單靠運動而不調整飲食，即使瘦下來，對於乾癬的改善仍有限。
針對乾癬禁忌食物，李佩芬說，包括富含飽和脂肪的食物、添加糖的食物、紅肉、酒精等，都會加重身體慢性發炎，例如牛肉、豬肉、羊肉、全脂牛奶、 全脂優格、起司、焗烤、煎蛋、餅乾、麵包、 蛋糕等，乾癬患者最好盡量避免。
對於乾癬的理想食物，李佩芬說則說，許多抗發炎食物都有助降低慢性發炎，也能改善乾癬症狀，例如富含Omega 3油脂的食物，包括亞麻仁子、 奇亞子、核桃等，但注意深海魚雖也有omega 3油脂， 但其同時富含重金屬及飽和脂肪，可能促進發炎，必須留意。
此外，巴西堅果可補充硒，而毛豆、黑豆、黃豆、納豆、豆漿、豆腐、豆皮等高蛋白食物，富含可抗氧化的大豆異黃酮，適合取代恐刺激發炎的紅肉、乳製品等，另有一種很重要卻常被忽略的抗發炎營養素，也就是「纖維」，乾癬病友應攝取足夠高纖食物，有助平衡腸道菌及腸道環境，也能有效減輕發炎，民眾可多參考。