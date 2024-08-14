4種住家格局要避免！市區常見「這2煞」別住　命理師：有血光之災

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▲命理專家湯鎮瑋老師。（圖／《人類智庫》授權提供）

▲兩棟樓間縫隙直沖後方住宅，會形成「天斬煞」，會影響居住者健康，也容易有血光之災。（示意圖／記者徐銘穗攝）

不論買房或租屋，價格、交通與生活機能是大家第一個看重的條件，但在建築的排列組合中，住家格局也是扮演重要角色，而房子的坪數與售價，往往會決定格局的規劃與彈性，有的人喜歡中規中矩的格局，有的人則愛創新獨特的規格，雖然風格上各有喜好，但命理專家湯鎮瑋建議4大格局的房子最好別住，不只可能影響身體健康，還可能為錢財吵架。湯鎮瑋在節目《命運好好玩》中指出，有4種格局的房子不建議居住，首先是樓下為車道或騎樓的「懸空屋」，這種情形比較容易發生在2樓。由於這種房子代表宅基不穩，地氣懸空，導致住在裡面的人容易東奔西跑，而且家人間也容易為了錢財吵架。第二種是從屋內就能看見宮廟或靈骨塔，湯鎮瑋表示，這種格局必須要特別小心注意，若是體質比較敏感的人，長期住在這種環境，不僅容易有莫名的病痛或半夜被磁場干擾，導致不好睡、磁場混亂，還會使運勢下滑。湯鎮瑋表示，市區最常見住家對面為「壁刀煞」或「天斬煞」的格局也要避免，住在這樣格局的屋主，在健康上容易出問題，也可能有血光之災。最後一種則是路沖，湯鎮瑋指出，通常馬路較大或車流量多的路沖所造成的影響越大，而低樓層的路沖也會比高樓層的路沖造成的影響更甚，路沖的格局會造成家中人丁不興旺，另外血光之災也較多。