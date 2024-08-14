對姓名中一字！北投亞太住房抵815元　台北福華1泊2食每人3000元

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▲北投亞太飯店每間客房皆有專屬獨立湯屋。（圖／北投亞太提供）

▲台北福華推出一泊二食優惠住房，四人可入住高級雙床房。（圖／台北福華大飯店提供）

▲烤鴨六吃，是江南春的招牌菜。（圖／台北福華大飯店提供）

北投亞太飯店今年以「月光森林」為主題，姓名中含「中」、「秋」、「節」、「月」、「光」、「森」、「林」其中1字，於入住時出示證件，房價即可折抵815元；對中2字，加贈亞太溫泉牛肉麵1客；對中3字，加贈晚餐套餐1客。台北福華大飯店則集結館內三間人氣中餐廳，即日起推出四人同行「台北城旅慢食二日遊」一泊二食專案，含早餐限時優惠價1萬2000元整，等於每人每晚3000元。北投亞太飯店今年以「月光森林」為主題，優惠期限自9月1日至9月30日，凡事姓名中含「中」、「秋」、「節」、「月」、「光」、「森」、「林」其中1字，於入住時出示證件，房價即可折抵815元；對中2字，加贈亞太溫泉牛肉麵1客；對中3字，加贈晚餐套餐1客。以上優惠每房限以入住貴賓任一人姓名領取優惠。除了上述「姓名對對碰」優惠外，九月每週六晚上在池畔Lounge舉辦的「夜北投LIVE MUSIC」演唱會，將為您帶來一場視聽盛宴。現場提供酒精飲料599元無限暢飲，讓您在美妙音樂的陪伴下盡情享受美酒。此外，現場還有中秋節特別活動「星月滿額轉轉樂」，單筆消費滿500元，即可參加轉輪抽獎，最大獎為價值4000元的「雙人和室湯屋」。台北福華飯店推出「台北城旅慢食二日遊」一泊二食專案即日起於台北福華官網開放預訂，凡四人同行入住兩間高級房，即可享用中餐廳四人合菜晚餐及自助早餐。專案入住期間自即日起至9月30日止，適用平日週一至週五入住，專案內含之中餐廳合菜可選擇於住房當日晚餐或翌日退房後午餐享用（需提前預訂）。此次的一泊二食專案，網羅三間老字號中餐廳的經典菜色，以道地江浙菜聞名的江南春，由多次榮獲廚藝大獎的劉宜嘉主廚推出獨創的「烤鴨六吃」，選用油脂豐富、肉質軟嫩的宜蘭櫻桃鴨，讓饕客一次享受多層次的美味，包括片皮鴨、創新的魚子醬糍飯糕和鴨胸蝦仁炒飯等六種吃法。老字號港式飲茶珍珠坊則推出「4人廣式燒臘合菜」，提供多達21道粵菜供現場選擇，嚐得到招牌的燒鴨、油雞和叉燒三寶，還有酥脆外皮包裹厚實蝦漿的「香麻百花筒」，及肥瘦適中的豬前腿肉經抓醃後嫩多汁的祕製「糖醋咕咾肉」等。而四十年來國際元首和巨星必訪的台菜餐廳蓬萊邨，推出「4人經典台味合菜」，重現七〇和八〇年代的經典好滋味。開胃冷盤首推選用彰化、雲林一帶頂級食材的「炭烤烏魚子」，還有以Q彈牛腱心浸泡八種中藥材滷製的「麻辣滷牛腱」，以及「蔭豉炒鮮蚵」、「軟煎嫩溜肉」和「西魯白菜」等菜色。