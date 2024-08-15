癌篩好康！北市推36萬元刮刮樂　降3成死亡風險、把機車騎回家　

台北市衛生局加強防癌，自今（2024）年7月1日起舉辦癌症篩檢線上刮刮樂活動，呼籲市民若符合大腸癌、乳癌、子宮頸癌及口腔癌活動篩檢資格者，都來參加線上刮刮樂，活動最大獎項包括Gogoro機車及超市萬元禮券，總獎金高達36萬元，不要錯過。
依據國健署統計，2021年北市男性大腸癌、女性乳癌發生率最高，對此台灣癌症基金會執行長張文震醫師說，大腸癌及乳癌若能早期發現，5年存活率高達9成以上，但晚期發現僅剩2至3成，而相關研究指出，定期公費4癌篩檢（大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌）有助早期發現、治療，可降低3成以上死亡風險，若篩檢有疑似異常，務必配合醫療院所、衛生局安排儘速回診，以免錯過治療黃金期。
北市衛生局局長黃建華表示，北市有1132家癌症篩檢醫療院所，衛生局在今年更推出140場社區整合式篩檢活動，提供市民便利的健檢，並於7月1日起與台灣癌症基金會、北市醫師公會與藥師公手合作，共同舉辦開心篩 543「一起篩健康，揪i樂刮刮」線上刮刮樂活動，期待首篩族或多年未篩檢市民一起加入。
針對此活動，北市衛生局提醒，即起至10月31日期間，凡符合活動指定大腸癌、乳癌、子宮頸癌或口腔癌篩檢資格者完成篩檢，即可於活動網站參加線上刮刮樂，每完成1項篩檢可刮1次，完成2項篩檢刮2次，以此類推，總獎勵達36萬元。活動詳細資訊可用手機掃描QR code查詢，癌症篩檢相關問題則可洽詢市民當家熱線1999或北市12區健康服務中心。
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北市衛生局局長黃建華表示，北市有1132家癌症篩檢醫療院所，衛生局在今年更推出140場社區整合式篩檢活動，提供市民便利的健檢，並於7月1日起與台灣癌症基金會、北市醫師公會與藥師公手合作，共同舉辦開心篩 543「一起篩健康，揪i樂刮刮」線上刮刮樂活動，期待首篩族或多年未篩檢市民一起加入。
針對此活動，北市衛生局提醒，即起至10月31日期間，凡符合活動指定大腸癌、乳癌、子宮頸癌或口腔癌篩檢資格者完成篩檢，即可於活動網站參加線上刮刮樂，每完成1項篩檢可刮1次，完成2項篩檢刮2次，以此類推，總獎勵達36萬元。活動詳細資訊可用手機掃描QR code查詢，癌症篩檢相關問題則可洽詢市民當家熱線1999或北市12區健康服務中心。
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