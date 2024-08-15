莒光海洋觀光年今夏最火熱 9月遊莒光打卡加碼送好禮

一年一度「莒光海洋觀光年」活動，因為凱米颱風挾帶狂風暴雨過境，加上莒光鄉適逢大潮，馬祖島上及港口受到不小衝擊，觀光年系列活動一度暫停。莒光鄉長陳樂禮今天表示，風雨過後，鄉民們已經收拾好家園環境，用最熱情的心情期待遊客重新造訪。尤其暑假接近尾聲，親子們不妨把握假期，來一趟離島之旅，實地體驗海洋魅力與戰地風情。
鄉長陳樂禮表示，莒光鄉公所於每年7月規劃的海洋觀光年系列活動，憑藉獨特的海洋風光與戰地風情，每年吸引大批遊客來訪，尤其透過活動規劃的打卡闖關遊戲，讓遊客能更深入了解莒光在地文化，也有機會品嚐馬祖風味的特色小吃，近年來已成為暑假期間最火熱的旅遊選項。
海洋觀光年系列活動7月由「最美方塊海攝影比賽」拉開帷幕，主辦單位邀請許多攝影愛好者，透過鏡頭捕捉西莒方塊海的獨特景觀，搭配剛落幕的海上看莒光遊船行程，有望讓今年的參賽作品交出更亮眼成績。目的是希望讓更多人看到莒光這片海域的多樣風貌與美麗外，也引起遊客對於海洋生態的關注與重視。
緊接著於9月登場的是「遊莒光打卡拿好禮活動」，讓人很期待。因為今年的打卡禮是由台灣玻璃館精心打造的高粱酒杯組，極具收藏價值。遊客只需在活動中指定的打卡點拍照，並上傳至社交媒體，便有機會獲得這份精美的好禮！此外，歡迎馬祖老兵舊地重返，只要憑活動期間票根跟服役證明，就有機會穿上老兵T恤與同袍歡聚合照唷！
為了讓活動更具吸引力，鄉公所在活動開始前舉辦抽獎活動，邀請曾經到訪過莒光的朋友，在粉專上透過分享照片，便有機會獲得精美好禮，關於本活動的詳細辦法和最新消息，請關注「莒光海洋觀光年」臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/chukuangoceansightseeingyear，隨時掌握動態。2024莒光海洋觀光年期待與您相聚，讓我們共同感受海洋之美，探索莒光的無限可能！
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海洋觀光年系列活動7月由「最美方塊海攝影比賽」拉開帷幕，主辦單位邀請許多攝影愛好者，透過鏡頭捕捉西莒方塊海的獨特景觀，搭配剛落幕的海上看莒光遊船行程，有望讓今年的參賽作品交出更亮眼成績。目的是希望讓更多人看到莒光這片海域的多樣風貌與美麗外，也引起遊客對於海洋生態的關注與重視。
緊接著於9月登場的是「遊莒光打卡拿好禮活動」，讓人很期待。因為今年的打卡禮是由台灣玻璃館精心打造的高粱酒杯組，極具收藏價值。遊客只需在活動中指定的打卡點拍照，並上傳至社交媒體，便有機會獲得這份精美的好禮！此外，歡迎馬祖老兵舊地重返，只要憑活動期間票根跟服役證明，就有機會穿上老兵T恤與同袍歡聚合照唷！
為了讓活動更具吸引力，鄉公所在活動開始前舉辦抽獎活動，邀請曾經到訪過莒光的朋友，在粉專上透過分享照片，便有機會獲得精美好禮，關於本活動的詳細辦法和最新消息，請關注「莒光海洋觀光年」臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/chukuangoceansightseeingyear，隨時掌握動態。2024莒光海洋觀光年期待與您相聚，讓我們共同感受海洋之美，探索莒光的無限可能！