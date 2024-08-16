進駐校園2年！暨大生曝「共享機車收攤」　校方：廠商業務調整

位於南投縣埔里鎮的暨南國際大學，由於地處郊區，師生往返市區多會仰賴公車與各項交通工具，不過學校自從引進「電動共享機車」進駐校園，大大增加便利程度，今年5月更是加碼推出前30分鐘免費措施，但有一名男大生表示，日前看到校內的電動共享機車都被一輛卡車載走，讓他傻眼。暨南大學總務處事務組行政人員今（16）日接受《NOWnews今日新聞》記者電訪表示，由於原先合作的汽機車租賃廠商業務調整，該項措施才不得不喊停。
據了解，暨南大學由於距離市區車程需要15分鐘至20分鐘，師生多以汽機車或公車往返代步，然而並非所有學生都有自備交通工具，難免造成生活不便，於是學校合作汽機車租賃廠商，2022年開學前的暑假引進100輛電動共享機車進駐校園，並且設置校外租還據點，學生只要下載專屬應用程式就能完成租借，起初是以半小時25元計費，若有協助充電，騎乘時間則將延長10分鐘，今年5月底加碼前30分免費措施。
不過，一名男大生8月5日在網路論壇Dcard的暨南大學校版發文提到，當天早上看到校內共享電動機車全被一輛卡車載走，後來打開租借專屬應用程式發現，埔里鎮一輛都沒有了，「果然是要結束了，588（疑為暨南大學校長名字諧音）前陣子大肆宣揚的政績看來要減1了？」貼文一出引起其他同校網友熱議，除了直呼「把學生當白痴」、「做做效果」，還有人說「無形的成本就不計算了，從頭到尾不知學校花了多少錢」。
針對學生疑惑，暨南大學總務處事務組約用辦事員黃弘碩指出，由於汽機車租賃廠商業務調整，導致校內共享電動機車的措施喊卡，之後學校其實也有洽談其他廠商、詢問行經校園的公車能否加開班次等，但是客運公司基於成本、既有路線規劃、司機人力缺等因素窒礙難行，因此目前暫時未有其他替代方案。
另一方面，《NOWnews今日新聞》記者依循相關資訊致電租賃廠商求證，對方低調回應暨南大學行政人員所說屬實，其餘不願多談。
我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，一名男大生8月5日在網路論壇Dcard的暨南大學校版發文提到，當天早上看到校內共享電動機車全被一輛卡車載走，後來打開租借專屬應用程式發現，埔里鎮一輛都沒有了，「果然是要結束了，588（疑為暨南大學校長名字諧音）前陣子大肆宣揚的政績看來要減1了？」貼文一出引起其他同校網友熱議，除了直呼「把學生當白痴」、「做做效果」，還有人說「無形的成本就不計算了，從頭到尾不知學校花了多少錢」。
針對學生疑惑，暨南大學總務處事務組約用辦事員黃弘碩指出，由於汽機車租賃廠商業務調整，導致校內共享電動機車的措施喊卡，之後學校其實也有洽談其他廠商、詢問行經校園的公車能否加開班次等，但是客運公司基於成本、既有路線規劃、司機人力缺等因素窒礙難行，因此目前暫時未有其他替代方案。
另一方面，《NOWnews今日新聞》記者依循相關資訊致電租賃廠商求證，對方低調回應暨南大學行政人員所說屬實，其餘不願多談。