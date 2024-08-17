好市多「1超巨裝置」台灣價激省千元　內行笑：從中元擺到萬聖節

農曆7月15的中元節（國曆8月18日）將至，美式賣場好市多（Costco）在「台版萬聖節」鬼月上架一款超巨大半身骷髏引發討論，會員笑說：「買一套直接從中元節擺到萬聖節！」經訪價台灣售價比美國好市多還便宜約1000元，有會員分享最佳擺放地點，一堆都心動了。
臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員近期分享情報，指出超巨半身骷髏上架，寬201.9公分、高157.5公分，有燈光及音效感應裝置，觸動感應裝置可啟動音效，可調節音量，還內建定時裝置。貼文引發討論，會員笑說：「買個聖誕紅衣服，放到新年！三個節日一次滿足！」
美國好市多七月初就上架 會員買嘸轟：現在才八月，到處都賣光了
事實上，該款超巨半身骷髏上月初已在美國好市多上架，擁有近25萬讚的美國抖音網紅「winwithgwinn」發布一段骷髏被放在棧板上，被好市多員工從倉儲拖出的14秒影片，已累積超過630萬次觀看。
台中一名會員接連分享北屯店超巨骷髏照片，關注它不時會更換擺放位置，大喊：「我很想買回家一組6999元回家組裝！」又問說「該把它擺在那邊才不會嚇到人呢？」網友分享把骷髏擺在敞篷跑車副駕照片，惹得全場直呼「心動了」，不過後續收納問題也讓人頭疼。
伊藤潤二被客訴！童買鶴茶樓鬼月聯名被嚇傻 老闆道歉：杯子壞壞
此外，手搖飲「鶴茶樓」也在鬼月應景推出日本恐怖漫畫《伊藤潤二》聯名周邊，杯子上印有富江等經典插畫，嚇壞小朋友被客訴，讓鶴茶樓創辦人方奕勝在Threads上發文「「這應該是第一次也是最後一次收到這類型的客訴了吧，真是抱歉囉！」
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美國好市多七月初就上架 會員買嘸轟：現在才八月，到處都賣光了
事實上，該款超巨半身骷髏上月初已在美國好市多上架，擁有近25萬讚的美國抖音網紅「winwithgwinn」發布一段骷髏被放在棧板上，被好市多員工從倉儲拖出的14秒影片，已累積超過630萬次觀看。
論壇reddit上的好市多骷髏討論火熱，一堆網友抱怨「我家附近的好市多1天就賣光了」、「現在才八月，到處都賣光了」。經查美國好市多超巨半身骷髏售249.99美元（約新台幣8000元），台灣好市多則賣6999元，便宜約1000元。
@winwithgwinnCostco‘s already selling Halloween stuff on the day before the Fourth of July #halloween #halloweencostume #costcobuyscostcotiktok
♬ Halloween Music - Party Rockers
台中一名會員接連分享北屯店超巨骷髏照片，關注它不時會更換擺放位置，大喊：「我很想買回家一組6999元回家組裝！」又問說「該把它擺在那邊才不會嚇到人呢？」網友分享把骷髏擺在敞篷跑車副駕照片，惹得全場直呼「心動了」，不過後續收納問題也讓人頭疼。
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此外，手搖飲「鶴茶樓」也在鬼月應景推出日本恐怖漫畫《伊藤潤二》聯名周邊，杯子上印有富江等經典插畫，嚇壞小朋友被客訴，讓鶴茶樓創辦人方奕勝在Threads上發文「「這應該是第一次也是最後一次收到這類型的客訴了吧，真是抱歉囉！」