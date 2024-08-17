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好市多「1超巨裝置」台灣價激省千元　內行笑：從中元擺到萬聖節

記者徐銘穗/綜合報導

▲網友分享在好市多買冷氣，有1項免費服務超讚，冷氣愈吹愈涼。冷氣售後服務一直是買家關注重點，眾人都認為這品牌妥善率最好。（圖／記者徐銘穗攝）
▲網友分享在好市多買冷氣，有1項免費服務超讚，冷氣愈吹愈涼。冷氣售後服務一直是買家關注重點，眾人都認為這品牌妥善率最好。（圖／記者徐銘穗攝）
農曆7月15的中元節（國曆8月18日）將至，美式賣場好市多（Costco）在「台版萬聖節」鬼月上架一款超巨大半身骷髏引發討論，會員笑說：「買一套直接從中元節擺到萬聖節！」經訪價台灣售價比美國好市多還便宜約1000元，有會員分享最佳擺放地點，一堆都心動了。

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臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員近期分享情報，指出超巨半身骷髏上架，寬201.9公分、高157.5公分，有燈光及音效感應裝置，觸動感應裝置可啟動音效，可調節音量，還內建定時裝置。貼文引發討論，會員笑說：「買個聖誕紅衣服，放到新年！三個節日一次滿足！

▲美國好市多7月初就上架這款超巨骷髏，雖然離萬聖節還好幾個月，但仍引發搶購。（圖／翻攝reddit）
▲美國好市多7月初就上架這款超巨骷髏，雖然離萬聖節還好幾個月，但仍引發搶購。（圖／翻攝reddit）
美國好市多七月初就上架　會員買嘸轟：現在才八月，到處都賣光了

事實上，該款超巨半身骷髏上月初已在美國好市多上架，擁有近25萬讚的美國抖音網紅「winwithgwinn」發布一段骷髏被放在棧板上，被好市多員工從倉儲拖出的14秒影片，已累積超過630萬次觀看。

@winwithgwinnCostco‘s already selling Halloween stuff on the day before the Fourth of July #halloween #halloweencostume #costcobuyscostcotiktok

♬ Halloween Music - Party Rockers
論壇reddit上的好市多骷髏討論火熱，一堆網友抱怨「我家附近的好市多1天就賣光了」、「現在才八月，到處都賣光了」。經查美國好市多超巨半身骷髏售249.99美元（約新台幣8000元），台灣好市多則賣6999元，便宜約1000元。

▲美國網友抱怨自家附近的好市多，超巨骷髏1天就賣光。（圖／翻攝reddit）
▲美國網友抱怨自家附近的好市多，超巨骷髏1天就賣光。（圖／翻攝reddit）
台中一名會員接連分享北屯店超巨骷髏照片，關注它不時會更換擺放位置，大喊：「我很想買回家一組6999元回家組裝！」又問說「該把它擺在那邊才不會嚇到人呢？」網友分享把骷髏擺在敞篷跑車副駕照片，惹得全場直呼「心動了」，不過後續收納問題也讓人頭疼。

伊藤潤二被客訴！童買鶴茶樓鬼月聯名被嚇傻　老闆道歉：杯子壞壞

此外，手搖飲「鶴茶樓」也在鬼月應景推出日本恐怖漫畫《伊藤潤二》聯名周邊，杯子上印有富江等經典插畫，嚇壞小朋友被客訴，讓鶴茶樓創辦人方奕勝在Threads上發文「「這應該是第一次也是最後一次收到這類型的客訴了吧，真是抱歉囉！」

▲此次鶴茶樓的聯名對於潤二迷來說是難得的「驚喜」，但目前市面上仍多將伊藤潤二的作品標示為「18禁」。 （圖／鶴茶樓提供）
▲此次鶴茶樓的聯名對於潤二迷來說是難得的「驚喜」，但卻出現嚇壞小朋友的客訴。 （圖／鶴茶樓提供）

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