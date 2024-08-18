買金門高粱「顏色不是透明」！他愣：這根本是威士忌　內行揭真相

台灣著名的特產金門高粱酒經過過傳統工藝精釀、二次蒸餾之後，因此外觀通常呈現透明的樣子，這幾年成為外國旅客來台灣遊玩購買的伴手禮之一。然而，就有網友分享自己近期買酒時，被老闆推薦了一罐金門高粱，結果回家打開後，卻發現顏色不太對勁，讓他有點傻眼是不是被話術買成「威士忌」，貼文引起討論。
一名網友在「Threads」貼文指出「前幾天去酒專賣店買酒，老闆介紹一款跟威士忌一樣放在橡木桶的金門高粱，當下都覺得很合理，買回家之後發現，這瓶子跟淡褐色的酒水根本就是威士忌，主要還真的不便宜，我是不是被老闆給話術？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「這是高粱酒？看起來真的是威士忌耶」、「高粱酒裝成這樣也太高級，有點顛覆想像」、「真的第一次看到這種高粱酒」；而也有內行人出面表示「一樣是算金門高粱哦！威士忌跟高梁的關鍵差別不是看顏色或橡木桶，是看原酒處理方式，威士忌是把乾淨的原酒放進橡木桶裡，讓酒去附著橡木桶的味道；而金門高粱是先固態蒸餾成高粱，才放進橡木桶裡，裝瓶後買回家放著，放久還是有可能陳化出現新的味道，所以高粱常常會有神奇風味的原因就在這裡。」
過桶技法不再只有威士忌！金門高粱新法「威士忌教父」都驚艷
然而事實上，網友提到的該支像「威士忌」的高粱酒，是金門高粱近來的最新突破，將其取名為「創世紀桶陳金門高粱酒」，它顛覆了台灣人對於傳統高粱酒的想像，將「過桶的技法」同樣也運用在濃度50度以上的高粱身上，讓金門高粱創造出不同的風味。
過去全球威士忌教父查爾斯．麥克萊恩（Charles MacLean）也品嚐過這種桶陳金門高粱酒的風味，他表示：「這太棒了，喝起來有太妃糖的香氣，金門高粱製作過程非常精細，又能保留了天然風味，在桶陳之中，孕育出不同的風味，訂製的木桶對酒的風味造成很大影響，高濃度的酒體，封印更多的香氣和風味組合，充滿驚喜，原酒桶陳的酒體卻非常溫潤，這對於中式白酒來說，是一個很大的突破。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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貼文一出，不少網友紛紛回應「這是高粱酒？看起來真的是威士忌耶」、「高粱酒裝成這樣也太高級，有點顛覆想像」、「真的第一次看到這種高粱酒」；而也有內行人出面表示「一樣是算金門高粱哦！威士忌跟高梁的關鍵差別不是看顏色或橡木桶，是看原酒處理方式，威士忌是把乾淨的原酒放進橡木桶裡，讓酒去附著橡木桶的味道；而金門高粱是先固態蒸餾成高粱，才放進橡木桶裡，裝瓶後買回家放著，放久還是有可能陳化出現新的味道，所以高粱常常會有神奇風味的原因就在這裡。」
過桶技法不再只有威士忌！金門高粱新法「威士忌教父」都驚艷
然而事實上，網友提到的該支像「威士忌」的高粱酒，是金門高粱近來的最新突破，將其取名為「創世紀桶陳金門高粱酒」，它顛覆了台灣人對於傳統高粱酒的想像，將「過桶的技法」同樣也運用在濃度50度以上的高粱身上，讓金門高粱創造出不同的風味。
過去全球威士忌教父查爾斯．麥克萊恩（Charles MacLean）也品嚐過這種桶陳金門高粱酒的風味，他表示：「這太棒了，喝起來有太妃糖的香氣，金門高粱製作過程非常精細，又能保留了天然風味，在桶陳之中，孕育出不同的風味，訂製的木桶對酒的風味造成很大影響，高濃度的酒體，封印更多的香氣和風味組合，充滿驚喜，原酒桶陳的酒體卻非常溫潤，這對於中式白酒來說，是一個很大的突破。」
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