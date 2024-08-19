鬼月怪事多！公園怪嬤尾隨童「口出驚語」　突拉車門家長嚇傻

7、8月適逢孩童放暑假，許多家長撥空帶孩子跑跑跳跳「放電」，沒想到有媽媽帶自家兒子女兒到公園玩耍時，遇到奇怪的阿婆尾隨孩童，且口中說出驚人話語，甚至想試圖打開他們的車門，怪異舉動讓家長嚇喊：「再也不敢去那個地方！」
有網友在臉書社群「沙鹿之美」發文，表示帶著小孩到公園放電玩耍時，有一位阿婆約莫60、70歲，突然往遊樂區走，並走到這位網友的女兒身後，一邊跟隨還一邊說出「我要來抓你囉！」、「不要讓你回家咧」等奇怪話語，媽媽上前牽離女兒時，阿婆仍繼續念念有詞，完全把網友當透明。
網友害怕若是大聲喝止，阿婆會突然做出其他危險舉動，所以未和阿婆說任何話，便趕緊帶女兒和兒子上車，不料阿婆竟跟上前，試圖打開後車門，還好網友反應及時，立刻將車門上鎖，阿婆發現一邊開不了後，還繞到另一邊嘗試拉門，最後發現無法打開才離開。
該位網友表示，公園位於台中沙鹿中興橋下，是當地居民時常造訪的運動、遊樂休閒場所，平日下午及假日時刻，也有不少孩童會到遊樂區玩耍，但近日卻遇到行為舉止怪異的阿婆騷擾孩童，她提醒其他家長「會帶孩子來這地點玩的話須注意，視線完全不能離開孩子。」
貼文一出，許多網友留言「好可怕，好像人販子」、「現在怪人很多，一定要注意自己的小孩」，還釣出其他網友指出「這位怪阿婆曾跑到我們隔壁親戚家，要茶上廁所，原本以為是路人給個方便，結果阿婆直接往家裡闖，甚至想要抱小孩，後續說要通知警方她才離去。」
因正逢農曆鬼月，也有人笑回「也許遇到的是鬼」、「要先確認有沒有腳」，但有時「人比鬼更可怕」，有網友建議以後再遇到類似事件應立即報警，在平時也要教導孩童遇到奇怪陌生人時如何處理，並養成上車馬上鎖車門的習慣，可以避免很多危險。
我是廣告 請繼續往下閱讀
網友害怕若是大聲喝止，阿婆會突然做出其他危險舉動，所以未和阿婆說任何話，便趕緊帶女兒和兒子上車，不料阿婆竟跟上前，試圖打開後車門，還好網友反應及時，立刻將車門上鎖，阿婆發現一邊開不了後，還繞到另一邊嘗試拉門，最後發現無法打開才離開。
該位網友表示，公園位於台中沙鹿中興橋下，是當地居民時常造訪的運動、遊樂休閒場所，平日下午及假日時刻，也有不少孩童會到遊樂區玩耍，但近日卻遇到行為舉止怪異的阿婆騷擾孩童，她提醒其他家長「會帶孩子來這地點玩的話須注意，視線完全不能離開孩子。」
貼文一出，許多網友留言「好可怕，好像人販子」、「現在怪人很多，一定要注意自己的小孩」，還釣出其他網友指出「這位怪阿婆曾跑到我們隔壁親戚家，要茶上廁所，原本以為是路人給個方便，結果阿婆直接往家裡闖，甚至想要抱小孩，後續說要通知警方她才離去。」
因正逢農曆鬼月，也有人笑回「也許遇到的是鬼」、「要先確認有沒有腳」，但有時「人比鬼更可怕」，有網友建議以後再遇到類似事件應立即報警，在平時也要教導孩童遇到奇怪陌生人時如何處理，並養成上車馬上鎖車門的習慣，可以避免很多危險。