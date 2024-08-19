鬼月怪事多！公園怪嬤尾隨童「口出驚語」　突拉車門家長嚇傻

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▲網友表示帶著小孩到公園放電，有一位阿婆突然走到這位網友的女兒身後，一邊跟隨還一邊說出「我要來抓你囉！」、「不要讓你回家咧」等奇怪話語。（圖／翻攝自Google map）

▲公園位於台中沙鹿中興橋下，是當地居民時常造訪的休閒場所，平日下午及假日時刻，也有不少孩童會到遊樂區玩耍，但近日卻遇到行為舉止怪異的阿婆騷擾孩童。（圖／翻攝自Google map）

7、8月適逢孩童放暑假，許多家長撥空帶孩子跑跑跳跳「放電」，沒想到有媽媽帶自家兒子女兒到公園玩耍時，遇到奇怪的阿婆尾隨孩童，且口中說出驚人話語，甚至想試圖打開他們的車門，怪異舉動讓家長嚇喊：「再也不敢去那個地方！」有網友在臉書社群「沙鹿之美」發文，表示帶著小孩到公園放電玩耍時，有一位阿婆約莫60、70歲，突然往遊樂區走，並走到這位網友的女兒身後，，媽媽上前牽離女兒時，阿婆仍繼續念念有詞，完全把網友當透明。網友害怕若是大聲喝止，阿婆會突然做出其他危險舉動，所以未和阿婆說任何話，便趕緊帶女兒和兒子上車，該位網友表示，公園位於台中沙鹿中興橋下，是當地居民時常造訪的運動、遊樂休閒場所，平日下午及假日時刻，也有不少孩童會到遊樂區玩耍，但近日卻遇到行為舉止怪異的阿婆騷擾孩童，她提醒其他家長貼文一出，許多網友留言「好可怕，好像人販子」、，還釣出其他網友指出因正逢農曆鬼月，也有人笑回「也許遇到的是鬼」、「要先確認有沒有腳」，但有時「人比鬼更可怕」，有網友建議