特企／紅牛聰勁全國總統盃健美健身錦標賽　選手創就是厲害巔峰

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【台北訊】2024巴黎奧運各項賽事已落幕，本次中華代表隊替台灣摘下2金5銅，創下史上次高的獎牌紀錄，也讓運動好手各個摩拳擦掌，準備為2028年美國洛杉磯再創佳績。首先吹起號角的是8/17日由紅牛聰勁冠名贊助的「113年紅牛聰勁全國總統盃健美健身錦標賽暨2024年國家選手選拔賽」在臺北體育館1樓綜合球館成功舉辦，共吸引約400位選手以上到場共襄盛舉，由於這次比賽將選出國手，在今年10月前往西班牙參加好來塢巨星Arnold Schwarzenegger所主辦的阿諾盃健美賽事，因此不少健美好手都報名參加，現場熱力十足。中華民國健美健身協會理事長會長許安進表示，今年到蒙古參加亞洲盃比賽，這次健身隊拿了2金1銀2銅，也跟世界總會會長簽訂2025年台灣的環球先生國際賽事，這是1969年阿諾所創立的比賽，希望在奧運完後，再度帶起台灣的健身健美熱潮。此次賽事主要贊助商「紅牛聰勁」近年大力贊助健身比賽和選手並積極關注各項運動賽事，協助賽事加深民眾對健身運動的觀念。贊助商「紅牛聰勁」在這場全國總統盃健美健身錦標賽中，不僅冠名贊助本次活動，更提供選手們「紅牛聰勁」運動營養品來為選手們創造「就是厲害」的巔峰時刻。品牌總監許毓方表示，「紅牛聰勁」是專為運動族群研發設計的營養品，包括乳清蛋白、分離乳清蛋白、植物蛋白、肌酸、BCAA、果膠、機能運動飲品及蛋白休閒食品等，全方位品項可以幫助選手補充最好的營養狀態去迎接各項國際賽事。113年紅牛聰勁全國總統盃健美健身錦標賽不僅是國內健美界的最高殿堂，也是2024年國家選手選拔的重要平台，今年的賽事吸引了來自全國各地的數百名頂尖選手參賽。該賽事共分成 11 組，除了男子各量級的形體組，另有女子比基尼組，還有「非二元性別」組別，不論男女秀出堅實的肌肉及線條，搭配各種展示動作，表現出不同美感，每一位參賽選手都展現了極高的專業水準與頑強的意志力，讓在場觀眾深刻感受到健美健身運動的無限魅力。總決賽最後，臺北市的張家榮成功勇奪健美組全場總冠軍，而來自新竹市的羅佳怡則在女子比基尼項目中榮獲頭銜。紅牛聰勁代言人王家梁作為特邀嘉賓出席了此次賽事，並在頒獎儀式上為優勝選手頒發獎項。王家梁表示，今天的賽事充分展現了紅牛聰勁「就是厲害」的精神。每一位選手的努力與堅持都令人敬佩，他們的表現真正體現了挑戰自我、突破極限的信念，相信台灣選手在未來的國際賽事，金牌都是囊中之物。