台中必比登2024／裡小樓、繡球2家黑馬新入選！27家完整名單一覽

台灣《米其林指南2024》今（20）日，率先公布「米其林必比登推介2024」完整名單共126個店家，再度刷新大家心目中的「平價版美食指南」。其中「2024台中必比登推介」27家完整名單，只有裡小樓、繡球 2 家黑馬新入選，前者以台灣家常菜和小菜聞名，後者老闆娘則端出曾經營江浙私廚的川浙麵食與每日現做小菜圈粉饕客。
被奉為「平價版美食指南」的必比登推介，主要推薦在地「物有所值」的美食餐廳及街頭小吃，尤以親民形象值得成為大家嚐鮮美食的朝聖名單。今年「米其林必比登推介2024」餐廳店家總數126家，台北43家、台中27家、台南31家、高雄25家。
其中「2024台中必比登推介」，只有裡小樓、繡球 2 家黑馬新入選，裡小樓以台灣家常菜和小菜聞名，評審推薦「金門老壇高梁香腸」腸衣輕薄帶濃郁酒香，值得一試；「鹽焗玉米雞腿」也是招牌菜色，建議搭配一碗「滷肉飯」，滿滿台式風格；在Google評論上擁有4.2顆星，受讚裝潢氛圍古色古香，屬精緻化的台菜料理。
而曾經營江浙私廚的繡球老闆娘，則端出以川味和江浙風味為主的「麵食」，搭配每日現做小菜，成為圈粉饕客的主要理由，而且品項還會依時令食材作調整，其中最推薦「冰糖㸆苦瓜」，繡球環境充滿懷舊氛圍，以花窗玻璃、木造層架及極簡的灰色泥牆搭配極佳；在Google評論上擁有4.3顆星，有饕客讚賞食物好吃沒有雷。
曾入選「2024台中必比登推介」的老士官擀麵、富狀元豬腳、馨苑小料理、滬舍餘味、可口牛肉麵、牛稼莊、曙光居、彭城堂都穩穩在線；不過值得注意的是，去年台灣首次入榜的西式甜點店 MINIMAL 未在今年榜上，同時還有竹之鄉、京華煙雲、好先生、台客燒肉粥也都不見蹤影，讓人更加期待台灣《米其林指南2024》名單8月27日公布，一起鎖定《NOWnews今日新聞》關注喜歡的餐廳是否有晉升星級餐廳的機會。
📌2024台中必比登推介名單共27家
阿坤麵
繡球 新入選
范記金之園 (中區)
鳳記鵝肉老店
鮮魚鱻
富鼎旺 (中區)
富狀元豬腳
富貴亭
咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳
曙光居
可口牛肉麵
好菜 (西區)
老士官擀麵
裡小樓 新入選
羅家古早味 (南屯)
醉月樓
木公麥面
夜間部爌肉飯
牛稼莊
上海未名麵點
彭城堂
沁園春 (中區)
沙卡
滬舍餘味 (南屯)
馨苑 (西區)
台中肉員
小初店
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其中「2024台中必比登推介」，只有裡小樓、繡球 2 家黑馬新入選，裡小樓以台灣家常菜和小菜聞名，評審推薦「金門老壇高梁香腸」腸衣輕薄帶濃郁酒香，值得一試；「鹽焗玉米雞腿」也是招牌菜色，建議搭配一碗「滷肉飯」，滿滿台式風格；在Google評論上擁有4.2顆星，受讚裝潢氛圍古色古香，屬精緻化的台菜料理。
而曾經營江浙私廚的繡球老闆娘，則端出以川味和江浙風味為主的「麵食」，搭配每日現做小菜，成為圈粉饕客的主要理由，而且品項還會依時令食材作調整，其中最推薦「冰糖㸆苦瓜」，繡球環境充滿懷舊氛圍，以花窗玻璃、木造層架及極簡的灰色泥牆搭配極佳；在Google評論上擁有4.3顆星，有饕客讚賞食物好吃沒有雷。
曾入選「2024台中必比登推介」的老士官擀麵、富狀元豬腳、馨苑小料理、滬舍餘味、可口牛肉麵、牛稼莊、曙光居、彭城堂都穩穩在線；不過值得注意的是，去年台灣首次入榜的西式甜點店 MINIMAL 未在今年榜上，同時還有竹之鄉、京華煙雲、好先生、台客燒肉粥也都不見蹤影，讓人更加期待台灣《米其林指南2024》名單8月27日公布，一起鎖定《NOWnews今日新聞》關注喜歡的餐廳是否有晉升星級餐廳的機會。
📌2024台中必比登推介名單共27家
阿坤麵
繡球 新入選
范記金之園 (中區)
鳳記鵝肉老店
鮮魚鱻
富鼎旺 (中區)
富狀元豬腳
富貴亭
咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳
曙光居
可口牛肉麵
好菜 (西區)
老士官擀麵
裡小樓 新入選
羅家古早味 (南屯)
醉月樓
木公麥面
夜間部爌肉飯
牛稼莊
上海未名麵點
彭城堂
沁園春 (中區)
沙卡
滬舍餘味 (南屯)
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