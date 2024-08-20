米其林必比登推介2024／今公布完整名單！台北、台中、台南及高雄

《米其林指南2024》今（20）日將公布最新Bib Gourmand必比登推介完整名單！被奉為「平價版美食指南」的必比登推介，主要推薦在地「物有所值」的美食餐廳及街頭小吃，尤以親民形象值得成為大家嚐鮮美食的朝聖名單。今年名單涵蓋台北、台中、台南及高雄，堪稱美食界一大盛事。
去年必比登推介2023台灣共有139家餐廳入選！包括台北 45 家、台中 31 家、台南 36 家、及高雄 27 家，成為民眾熱烈討論的話題，台北一甲子餐飲、松竹園、金賞軒，台中老士官擀麵、富狀元豬腳、馨苑小料理、MINIMAL、滬舍餘味、可口牛肉麵、牛稼莊、曙光居、彭城堂，台南誠實鍋燒意麵、黃家蝦捲，高雄前金肉燥飯、貳哥食堂、昭明海產家庭料理等，至今仍是熱夯排隊名店。
今年《米其林指南2024》必比登推介完整名單，將於今天8月20日同步在MICHELIN Guide官網與APP公布完整名單，詳情請鎖定《NOWnews今日新聞》最新報導。《台灣米其林指南2024》完整餐廳入選名單則將於2024年8月27日發布。
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今年《米其林指南2024》必比登推介完整名單，將於今天8月20日同步在MICHELIN Guide官網與APP公布完整名單，詳情請鎖定《NOWnews今日新聞》最新報導。《台灣米其林指南2024》完整餐廳入選名單則將於2024年8月27日發布。