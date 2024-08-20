陳耀訓地位不保！蛋黃酥「低調王者」老饕改評第一名　回購率99％

米其林必比登推介2024／今公布完整名單！台北、台中、台南及高雄

記者蕭涵云/綜合報導

▲《米其林指南2024》今將公布最新Bib Gourmand必比登推介完整名單，涵蓋台北、台中、台南及高雄，推薦在地「物有所值」、親民又平價的美食餐廳及街頭小吃。（圖／翻攝自米其林指南官網）
▲《米其林指南2024》今將公布最新Bib Gourmand必比登推介完整名單，涵蓋台北、台中、台南及高雄，推薦在地「物有所值」、親民又平價的美食餐廳及街頭小吃。（圖／翻攝自米其林指南官網）
《米其林指南2024》今（20）日將公布最新Bib Gourmand必比登推介完整名單！被奉為「平價版美食指南」的必比登推介，主要推薦在地「物有所值」的美食餐廳及街頭小吃，尤以親民形象值得成為大家嚐鮮美食的朝聖名單。今年名單涵蓋台北、台中、台南及高雄，堪稱美食界一大盛事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
去年必比登推介2023台灣共有139家餐廳入選！包括台北 45 家台中 31 家台南 36 家、及高雄 27 家，成為民眾熱烈討論的話題，台北一甲子餐飲、松竹園、金賞軒，台中老士官擀麵、富狀元豬腳、馨苑小料理、MINIMAL、滬舍餘味、可口牛肉麵、牛稼莊、曙光居、彭城堂，台南誠實鍋燒意麵、黃家蝦捲，高雄前金肉燥飯、貳哥食堂、昭明海產家庭料理等，至今仍是熱夯排隊名店。

今年《米其林指南2024》必比登推介完整名單，將於今天8月20日同步在MICHELIN Guide官網與APP公布完整名單，詳情請鎖定《NOWnews今日新聞》最新報導。《台灣米其林指南2024》完整餐廳入選名單則將於2024年8月27日發布。

▲《2023台灣米其林指南》率先公布「2023必比登推介」餐廳139家完整名單，今年有26家新入選，2間甜點店首入榜。（圖／翻攝自小酌之家、老士官擀麵、HUGH dessert dining、MINIMAL FB，記者蕭涵云、陳聖璋攝）
▲《2023台灣米其林指南》之「2023必比登推介」餐廳共有139家完整名單。今年即將公佈，敬請期待。（圖／翻攝自小酌之家、老士官擀麵、HUGH dessert dining、MINIMAL FB，記者蕭涵云、陳聖璋攝）

台南25年「山記魚仔店」無預警熄燈！現撈海鮮台式早午餐成絕響

台鐵「鳴日廚房」觀光列車！晶華鱈蟹西施泡飯、米其林侍酒師首航

台中俺達の肉屋開「燒肉本氣」居酒屋！必吃米其林級肉刺身、內臟

台灣第一間！LV路易威登咖啡廳X米其林三星態芮　菜單、訂位一覽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生