蘋果iPhone 16新機總整理　傳聞發表會日期、開賣日、重點特色

▲iPhone 16 Pro傳有新色登場,由古銅色取代原本的藍色,不過知名爆料客曝光的實照(右1)卻嚇壞一票果粉。(圖/翻攝X@Sonny Dickson)

▲iPhone 16 傳聞會有5種顏色。(圖/X@Sonny Dickson)

▲iPhone 16 Pro在模型機上可以看到傳聞的拍照按鈕。(圖/翻攝3cTim哥生活日常YT)

▲iPhone 16 Pro Max 螢幕尺寸變大到6.9吋。(圖/翻攝3cTim哥生活日常YT)

蘋果iPhone 16 系列新機即將登場,雖然蘋果還沒發出邀請函,但外界猜測發表會時間會選在9月10日,台灣則在9月11日凌晨1點同步登場。今年iPhone 16系列傳聞會配置A18晶片,預料可以帶來更強大且順暢的AI功能,同時在螢幕、鏡頭等都有優化,如果近期想要換機,建議真的先等等。《NOWnews》整理近期網傳的新機功能,幫助想換新iPhone的用戶快速掌握新機可能的新功能,也可以提早存錢了。🟡蘋果iPhone 16 發表日期目前外界普遍推測會在9月10日上午10點,台灣時間會在9月11日凌晨1點。🟡蘋果iPhone 16 預購和開賣日如果正如外傳的會在9月10日發表,依照慣例會在當周五開放預購、再下一週的星期五開賣。📍9月10日發表會📍9月13日預購📍9月20日開賣🟡iPhone 16 系列共有4款依舊只有4款,數字系列iPhone 16和iPhone 16 Plus,以及兩款Pro版iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max。🟡iPhone 16 螢幕大小差異iPhone 16 Pro從6.1吋加大到6.3 吋,而iPhone 16 Pro Max 則從6.7吋會來到6.9吋,有可能成為iPhone 史上最大螢幕手機。📍iPhone 16 → 6.1吋📍iPhone 16 Plus → 6.7吋📍iPhone 16 Pro → 6.3吋📍iPhone 16 Pro Max → 6.9吋🟡iPhone 16會有多少顏色📍iPhone 16和iPhone 16 Plus →黑、綠、粉、藍、白等共計5種顏色📍iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max →基本款黑、白、灰,再加上古銅金🟡iPhone 16系列處理器傳聞iPhone 16 四款機型都會使用 A18 系列晶片, A18 晶片會是強化機器學習,提升 Apple Intelligence 的運作表現。但會在等級上有些許差異,iPhone 16、iPhone 16 Plus 會配置 A18 晶片,而iPhone 16 Pro 與 iPhone 16 Pro Max 則會是更高規的A18 Pro 晶片。📍iPhone 16 → A18 晶片📍iPhone 16 Plus → A18 晶片📍iPhone 16 Pro →A18 Pro 晶片📍iPhone 16 Pro Max → A18 Pro 晶片🟡iPhone 16和iPhone 16 Plus拍照和其他功能📍鏡頭改為直式:從原本斜對角改為垂直排列,整體有點回歸 iPhone X的感覺,在發售 Vision Pro 後 Apple 傳聞是為了支援Vision Pro的拍攝,讓拍攝可以更加普及。相機模組的設計上較於上一代更凸一些。📍加入動作按鈕:原本只有配置在iPhone 15 Pro系列的動作按鍵,來到了iPhone 16後將會全面下放,將原本iPhone 16和iPhone 16 Plus的靜音撥桿改為動作按鍵。🟡iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max拍照和其他重點功能📍新增拍照按鈕Capture Button:據說是在四款機型都會加入,但也有一說是只有Pro才有,在模型機上也確實有看到該功能的位置,推測會是採用「電容式固態設計」,透過按鈕半按快門可以對焦、左右滑動可以變焦。📍超廣角鏡頭升級至4800萬畫素:傳聞 iPhone 16 Pro 系列的超廣角鏡頭會升級至 4800 萬畫素,且感光元件會變更大。📍iPhone 16 Pro支援5倍光學變焦:iPhone 15 Pro Max 首度搭載5倍光學變焦的長鏡頭,傳聞iPhone 16 Pro 也會有該功能。🟡4款iPhone 16電量差異iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max的電池容量分別為3577mAh與4676mAh,與iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max相比,分別增加9.3%和5.7%。📍iPhone 16 → 3561mAh📍iPhone 16 Plus → 4006mAh📍iPhone 16 Pro → 3577mAh📍iPhone 16 Pro Max → 4676mAh🟡容量傳聞據傳iPhone 16 Pro系列的最大容量版本有可能會一口氣增加到2TB, iPhone 16 Pro最低容量從256GB起跳。