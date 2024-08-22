特企／行李箱變身成年禮　萬國通路為大學新鮮人打造專屬優惠

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隨著開學季即將來臨，許多高中學子即將邁入人生新階段。為迎接大學新鮮人，台灣老字號行李箱品牌萬國通路特別推出2024開學季活動，自8月22日至9月19日，為學生及家長打造專屬優惠。也攜手台灣知名布袋戲品牌霹靂，打造可愛美觀且實用的旅行配件。步入大學象徵邁向成年，對許多學生來說是人生重要里程碑。無論是離家求學還是通勤上課，一個好的行李箱都是不可或缺的夥伴。萬國通路指出，因應學生需求，特別推薦KJ99系列行李箱，採用德國Makrolon 100%純PC材質，不僅輕盈耐用，更具有優異的彈性與抗衝擊性。其中KJ99系列中的16吋電腦拉桿箱特別適合通勤學生。其精巧尺寸可輕鬆放置於機車腳踏板，方便攜帶。內部設計不僅可放置16吋筆電及文件，側邊夾層更可收納衣物與日用品，滿足1-2天短途旅行需求。對於需要攜帶更多物品的學生，20吋與24吋款式則提供更寬敞的收納空間，內建防水隔層與隔網，完美應對開學與學期結束時的大量行李。為了讓消費者獲得更大的滿足，萬國通路說明，本次開學季活動特別設計了豐富優惠和互動環節。全館商品享88折優惠，單筆消費滿5000元更可獲贈時尚胸包，完美搭配於日常穿搭。為了增添趣味性，這次特別推出「好運連連抽」小遊戲，消費者只需加入官方LINE好友即可參與，最高可享500元折扣。萬國通路指出，學生優惠專區也可於官網瀏覽。而這次更攜手台灣知名品牌「霹靂吉利」推出聯名商品系列，包括行李箱、吊牌、束帶等旅行配件，為行李箱增添趣味與個性。甚至可在舉辦於台南的台灣文博會霹靂攤位欣賞這些別具特色的聯名商品。對此萬國通路表示:「希望能與年輕人一同持續創新，為他們的人生旅程提供最佳夥伴。」這次開學季活動不僅為學生提供實用的行李解決方案，更象徵著陪伴他們邁向成年的重要一步。