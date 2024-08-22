粵來粵有趣限時影像創作　台灣選手用鏡頭描繪城市故事

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▲台灣參賽隊伍於廣東深圳拍攝創意短片。（圖／主辦單位提供 ）

▲第六屆「粵來粵有趣」開啟48小時挑戰賽。（圖／主辦單位提供 ）

第六屆「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽日前於廣東深圳拉開「48小時挑戰賽」決賽帷幕，兩岸參賽選手從起點出發探索城市，圍繞五大指定主題於深圳各特色景點展開限時創作。粵台兩地隊伍以年輕人的視角拍攝，透過新穎的創意、豐富的內容設計，描繪城市故事。來自台灣團隊「人生蜆精」的選手吳承澤，他分享了團隊的創作主題為「夢想」，計劃將故事分為三個階段：對夢想的期待、夢想探索過程中的迷茫、以及不確定性的嘗試。吳承澤說，「深圳梧桐島蠻漂亮的，發現這邊高樓鼎立、同時又有樹蔭，既是創業的基地，也算是夢想的孵化點。」台灣隊伍「阿爾特」同樣也抽到「夢想」主題，在拍攝過程中，選擇在深圳當地尋找不同職業的人員參與，採用創新仰拍的視角，並藉由定制的壓克力板來呈現獨特的視覺效果，選手黃瀚陞表示，「我們選擇從下往上拍，是想嘗試不同的視角、打破常規，給觀眾帶來新穎的視覺體驗；同時，這也符合我們挑戰自我、探索新事物的理念。」對於選手們來說，48小時限時創作充滿挑戰性。陳冠綸來自台灣隊伍「貳肆影像」，抽到「創造」這個題目時一度感到發揮空間有限，然而，結合在比賽指定地點-立新湖文創夢享公園，他們成功挖掘出了一些可探索的創意元素，並將陶藝技藝融入其中。台灣選手陳冠綸表示，此次是他們首次參加實地創作挑戰，對於深圳這座充滿活力的城市印象深刻，也感受到深圳規模宏大，在尋找美食的過程中也體驗到當地獨特的文化。在接下來的比賽中，期望能呈現出優秀，為觀眾帶來更具感染力的作品。