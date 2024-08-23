雙北加速都更降門檻、狂釋利多！解決屋齡40年以上老宅佔比問題

我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市議會日前進行市政總質詢時，新北市長侯友宜的「都更三箭2.0」是除提高容積獎勵，並將都更同意比例門檻降至80％。此外，新北市已採都更預審制，能有效縮短都更辦理期程，提升都更效率。而台北市則提出「都更八箭」來解決屋齡40年以上的老舊住宅佔比過高問題。台北市首箭「降低公辦都更受理門檻至75%」，第二箭是「民辦法放寬」、第三箭「審查速通關」及第四箭「危老排障礙」均可縮短審查時間。第五箭「電梯加碼辦」是將六層樓以下無設置電梯的集合住宅、公寓及增設電梯補助金提高至300萬元，第六、七箭則針對「防災型都更」及「整宅都更」優惠容積獎勵，第八箭是針對海砂屋降低同意戶數門檻，另外台北市也提出都更「租稅減免優惠再延長5年」的利多。富品建設為協助雙北民眾享大利多，一同持續提升民眾重建意願也協助政府危老政策的推進，董事長曾富瑋大「利」表示，任何一宗開發案，皆可容納合建、委建及買賣需求。其合建是指地主出土地、建商出資。委建則是由地主出土地、地主出錢，富品建設擔任專業顧問，透過專案經理人制度，全案專案管理，所有成屋是地主的。委建部分又細分三種，一是自地自建，所有獲利皆為地主所有，二是蓋完後全部賣掉，三是委建後，地主抵付工程款，地主不需全部賣掉，中間產生的價差相較於合建就是建商原本的獲利，因此富品建設服務與專業規劃的特別之處，是將這些利潤拿讓利給地主。因此富品建設採用「複合式」創新的合作模式，與地主一同開啟延宕已久的危老重建工作。富品建設董事長曾富瑋表示，有時地主可能對於現行制度、政策不夠全面了解，會產生誤解，因此整合過程中，其實「雙方願意深度討論」很重要。自己也是從零開始創業，整個興業過程也很多甘苦，但始終相信以「利他為心，撇除舊建商思維，就能打造重建領導品牌創新典範」。一路上經手很多案子，他笑稱「記者說跟他進去看，簡直像前進災區」。例如：經典的海砂屋案「關渡黃金城」，其建築物毀損程度驚人，因此有感住戶迫切改建的心情，富品建設提供一條龍服務，從開發整合、設計規劃、專人全案專案管理與監督，努力提供優質專業的服務及優良的施工品質。在經營理念上始終以誠信為本、圓滿為準來自我要求。因此，嚴格把關每個施工環節、確保每項施工品質及落實施工管理，堅守地主承諾、如期完工、交屋，不成為爛尾樓是必須的。將用料、結構設計、耐震、ESG融入設計考量等，讓居住不只是需求，而是要能住的安心舒適健康。甚至是都更在拆除的過程中對於鄰房保護，結構防水補強等，也是以高標準來自我要求、悉心設想，善盡社會責任。唯現今都更案面積均大小不一，甚至大多為小面積，但富品建設仍堅持規劃出精緻又五臟俱全的建築規劃與設計，就是為了滿足地主及未來客戶所需，善用每一個資源。