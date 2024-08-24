飛利浦全球首支「小福麥」亮相 360度環繞音響聽覺享受

中景科技是國內3C專業品牌商，今年首度與PHILIPS飛利浦合作，成為飛利浦台灣區總代理，睽違3年，重新帶領飛利浦影音視聽配件類商品重返璨坤通路。今天在台中璨坤公益店舉辦飛利浦聲活美學日暨新品發表，展示六款全新商品，以全球首支「小福麥」360度環繞藍牙喇叭麥克風最亮眼，即日起接受預購，11月在全省各通路上市。
發表會上，中景科技副總經理鍾翊華展示全球首支「小福麥」360度環繞藍牙喇叭麥克風，小巧精緻又時尚，造型超吸睛。鍾翊華說，「小福麥」是全新娛樂音響互動產品，擁有AI智能雙麥克風，一鍵消除人聲，同時可以控制迴音與麥克風音量。並以獨家音響技術雙顆5W喇叭打造 360 度環繞音響。
鍾翊華指出，別看「小福麥」小巧可愛，卻擁有15小時高效持久續航力。由於體積小小的，很適合露營或攜帶外出使用，相信正式上市後，一定能贏得時下年輕族群喜愛。今日同步展出多款藍芽耳機，在聽音樂、唱歌成為生活不可或缺的消遣時代，飛利浦喊出「go Life, enjoy music」⽤聲活打造⽣活口號，希望新上市的全新耳機，能夠提供消費者在不同場合，更方便聆賞音樂，享受生活。
今日於燦坤公益店發表飛利浦新品體驗，2024六款最新商品讓民眾現場輕鬆體驗，吸引許多消費者進場試用，氣氛熱鬧非凡。同時，嘖嘖集資平台更是開賣20分即達目標，獨家優惠單台最低6折起，現折$2000元，還有多款飛利浦商品等你來解鎖！詳細內容：https://r.zecz.ec/BwTh。讀者100元折扣碼：PHILIPS100
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