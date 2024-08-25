台北市道路施工違規近4年抓1500件、罰鍰金額逾2200萬　台電列第1

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▲道管中心即時監控道路施工。（圖／臺北市政府工務局新建工程處）

台北市審計處日前公布總決算審核報告，發現台北市「道路挖掘管理中心」近4年共裁罰1447件未經許可挖掘、開挖地下管線等違規案件，罰鍰金額計2208萬元，其中台電遭罰505件、北市府工務局各處累計249件、台北自來水事業處遭罰157件、中華電信137件。由北市工務局成立的道路挖掘管理中心，執行台北市道路挖掘暨路面修復工程、管線機關的管線與附屬設施物的施工管理，相關道路挖掘、修復費收入及違反《市區道電線電纜地下化辦理情形路條例》及《台北市道路挖掘管理自治條例》相關規定之罰鍰等收入，將納入「台北市道路基金」的資金來源。根據報告，2020年度至2023年9月底止，遭北市府道路挖掘管理中心道路挖掘因未依規定施工或品質抽驗結果不符規定等違規，經裁罰者共計1447件、罰鍰金額計2208萬元，其中有台電505件、北水處157件、衛生下水道工程處80件、水利工程處76件、新建工程處67件、公園路燈工程管理處26件，等同北市府工務局合計406件，而中華電信有137件。審計處表示，這三大機關多次違反規定而遭裁罰，且部分工程承商有多次違規情事，要求檢討改進並定期向管線機關宣導違規項目較多的案件態樣，同時彙整施工廠商現場管理人員違規情形，以利管線機關瞭解其承攬廠商的良莠，優化道路挖掘管理系統功能使管線機關能即時掌握案件應辦作業，避免發生違規情事，並加強列管違規情事，以維道路品質。台北市工務局表示，道路挖掘違規情形已組成專案小組，並定期召開專案檢討會議，統計其列管機關（構）違規件數，已由2022年170件，降至2023年116件，違規件數降幅達31.8％，相對於台電、中華電信等單位，市府違規較少，多半是行政作業上的缺失，這部分也會不斷跟各單位宣導，請他們約束廠商，同時定期召開會議檢討違規情形，另針對特殊個案加強檢討及宣導，目前亦滾動式修正「台北市道路挖掘施工維護管理辦法」，使管理制度更加完備。