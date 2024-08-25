超商「超大骨腿+4菜」便當只賣99元！外食族嘆：比便當店便宜了

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▲全家「SOHOT炎選」在部分門市現身，也成為許多外食族的新選擇。（圖／臉書社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》）

▲7-11與全家接手開賣60元幸福餐盒。（圖／7-11提供）

這幾年來各種物價不斷上漲，價格100元以下的雞腿便當幾乎快要絕跡了，不過就有民眾分享，近期有超商推出活動，只要購買50元的菜飯便當，就能搭配炸烤物，組合成「大骨腿便當」優惠價只要99元。貼文曝光後，也讓大批外食族感嘆：「現在超商快比便當店便宜了」。一位民眾在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」分享優惠資訊，發現近期全家超商有販售一款「SO HOT炎選便當」菜飯便當，內容物有綠色青菜、高麗菜、一整塊蛋及冬粉，售價為50元。不過這還有額外的活動，就是能夠搭配「SOHOT炎選」，加購腿排、雞腿等等炸烤肉主食，原價59元的肉搭配菜飯只要89元、原價69元的只要99元，而最後當事人選擇買下69元的超大「香烤骨腿」，在超商內99元就買到一個完整的雞腿便當。貼文曝光後，立刻讓大批外食族驚呼，「以前覺得便利商店很貴…沒想到現在便利商店比外面便宜了」、「現在超商還比便當店便宜了，時代變了」、「以前覺得超商貴得要死，現在只能選超商的吃，便當店動不動就破百，」、「但有炸烤物的門市還是太少」。除了全家以外，全聯也持續推出只要60元的福利餐盒，並有4種口味「黃金無骨厚厚雞排」、「十三香雞胸」、「虱目魚排」、「風味花枝排」，7-ELEVEN、全家便利商店與農業部合作推出「幸福餐盒」，60元又有主菜的便當，在許多便當店也已經是難得一見，也讓許多外食族相當有感。