名家論壇》黎榮章／彰雲嘉施政調查　農業議題嘉義縣好感度奪冠

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▲王惠美、張麗善、黃敏惠、翁章梁：網路聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）

▲彰化縣、雲林縣、嘉義縣：農業議題 網路聲量與好感度（圖／QuickseeK提供）

▲彰化縣、雲林縣、嘉義縣市：人口老化議題 網路聲量比較。（圖／QuickseeK提供）

2026年地方選舉的討論漸起，彰化、雲林、嘉義縣市的首長任期都將在2026年屆滿，這幾個縣市都是農業為主，或者農工混和的縣，同時面臨較嚴重的人口老化問題，過去縣市長選舉期間，有關長照、青年返鄉議題總是候選人提出的主要政見，此外因彰、雲、嘉都是農業縣，如何發展智慧農業、行銷農產，也是候選人提政見的重點之一。透過QuickseeK快析輿情資料庫比較彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣這4縣市首長，在2022年底展開第二任期以來的網路聲量表現，聲量高低依序是雲林縣長張麗善的19.1萬則、彰化縣長王惠美的13.7萬則、嘉義市長黃敏惠的10.3萬則、嘉義縣長翁章梁的9.1萬則，總體而言，這4縣市的網路關注度受限於全國媒體資源分配影響，不能像六都首長般能坐擁超高聲量，從第二任期至今，縣市長累積的總聲量在10萬多則上下，差距並不大。至於網路好感度，這4名首長全都是正聲量大於負聲量，其中翁章梁的P/N值高達4.1，受限於政治輿情環境中向來罵聲多過掌聲，這樣的表現在政治人物中相當罕見，張麗善的好感度則是4人當中最低，僅1.7。縣市長的網路好感度主要都來自於城市行銷、施政宣傳，例如王惠美宣傳彰化賞花攻略、王功漁火節，而黃敏惠宣傳嘉義市的國際城市行銷。至於好感度第一名的翁章梁，他今年的正聲量大補帖，除了同前述首長一樣有帶頭做城市行銷外，台積電CoWoS先進封裝廠確定落腳嘉科、以及前總統蔡英文，蔡卸任後的首個公開行程去了嘉義，並發文肯定嘉義縣政府支持公辦民營的實驗教育等，都讓翁章正聲量直衝雲霄。彰雲嘉3縣是台灣重要的農業縣，觀察3縣在農業議題上的網路聲量表現，以網路總聲量而言，雲林縣最高（6.9萬則），嘉義縣次之（4.3萬則）、彰化縣第三（3.8萬則），好感度則是嘉義最高（2.13）、彰化次之（1.99）、雲林第三（1.77）。嘉義縣、彰化縣的農業正面話題，都是關於地方農產品在縣府行銷下前進國際市場，這一兩年雖然沒有像前幾年發生「鳳梨遭中國禁止、轉而前進日本」等重大議題而帶動台灣農產的關注度，但農業縣的首長仍然努力替地方農產想話題、找出路，也成功在網路博得好感。有關農業3縣的網路負面話題，則都是災害導致農漁損失，例如嘉義縣是「沿海牡蠣災情慘重，衝擊中秋供應」，雲林縣是「凱米颱風造成雲林農損2.5億元」，彰化縣則是「凱米颱風造成縣內雞隻淹死接近10萬隻」。不過從大數據來看，總體而言彰雲嘉3縣的農業議題都是正聲量大於負聲量，顯然3位連任的首長面對重大災害事件的緊急應變、後續處置沒出太大差錯，沒有讓「天災」釀成「人禍」，還稱得上是符合人民期待。進而觀察彰雲嘉4縣市在高齡、人口流失議題上的網路關注度，雖然這4縣市近十年來人口都呈遞減趨勢，但相關議題在網路上的關注度卻不高，一年半的時間中，網路聲量僅在4000到6000則之間，且四個縣市相關議題的網路聲量差異不大，而內容多聚焦長照據點活動推廣、假牙和重陽敬老金補助等現行施政項目，未見較具前瞻性的銀髮、樂齡產業討論，例如長者照顧系統、交通住宅無障礙落實、生活飲食全面升級相關的討論。總體而言，彰雲嘉4縣市無論從首長本身或者重要的施政議題層面來看，網路討論方向都較為正面，然而農業方面僅聚焦在農產行銷，坦白講就是「出國賣水果」，還未看見更長遠的智慧農業、永續農業討論；人口老化方面，似乎也未跳脫單純的「發錢」概念，就算已經到了縣市首長層級，目前的輿情討論僅限於敬老津貼加碼、假牙補助加碼，然而，如何用首長高度扭轉縣內人口結構問題、將縣內越來越多樂齡人口轉化為新的發展動能，這會是未來人民所期待地方父母官能更發揮功能的面向，值得持續耕耘。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com