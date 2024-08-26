關韶文赴韓做醫美完了！在手術台痛到「全身蜷曲」　爆哭過程曝光

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▲知名YouTuber關韶文日前推出新書《再痛也要勇敢成全自己》。（圖／時報出版提供）

▲關韶文現場和其他粉絲分享自己的正顎手術經驗。（圖／時報出版提供）

知名YouTuber關韶文日前推出新書《再痛也要勇敢成全自己》，把自己進行正顎手術、牙套療程「痛並快樂著」親身體驗記錄成書，上週末他在台北舉辦簽書會前，為了讓氣色看起來更好、更亮，人在韓國玩的他還順便做了最新流行的醫美，怎料韓國語言不通，打完讓他整個人痛不欲生、蜷曲腳趾邊打邊流淚。關韶文透露，原本想說做完醫美後，簽書會皮膚看起來效果也會好一點，沒想到做完後才發現極其可怕，關韶文回憶說：「當下邊打的時候，我就邊哭邊流淚，然後一直問說還有多久，整個過程都超級痛，我整個人蜷曲、還有腳趾頭都彎曲在那個手術台上面。」在簽名的時候，有位粉絲跟關韶文分享動了正顎手術半年不到的時間，下巴仍會覺得麻麻的，現在還在恢復當中，他用過來人的身分鼓勵粉絲，表示直到現在他下巴時不時仍會覺得麻麻的，雖然說恢復期還很長，還不確定多久會慢慢的代謝好，甚至有些人可能一輩子都麻麻的，但粉絲的分享還是讓關韶文十分感動。關韶文表示：「哇，原本以為只是私人一個小小的手術，可是沒想到因為出了一本書，把很多心路歷程分享給大家，沒想到大家會那麼的感動，因為我相信每一個人在成長的過程中都有遇到被別人歧視，或是自己跟別人不一樣的狀況，我覺得大家都很勇敢去面對自己不敢做的事情！」