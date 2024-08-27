特企／創新湯頭　睦月拉麵帶來全新味覺體驗

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在忙碌的城市生活中，您是否渴望一碗能讓身心都感到幸福的拉麵？全新登場的睦月拉麵店，將以其獨特的理念和精心熬製的湯頭，帶來無與倫比的美味體驗。睦月拉麵的創辦宗旨，不僅在於呈現湯頭精選食材的原味，更力求避免口感過鹹或過油的問題，讓顧客能完整地享受這道美食。品牌名稱「睦月」（むつき）在日本文化中象徵著幸福和睦的月份，亦代表愉悅與滿足，這正是睦月拉麵希望帶給每位顧客的感受。創辦人希望透過這碗拉麵，讓每位顧客都能在享用的過程中，感受到溫暖、滿足與幸福。睦月拉麵店的名稱和LOGO設計都富含深意。LOGO上的碗上有一個滿足的笑臉，象徵著顧客在享用拉麵時的幸福和滿足。而品牌名稱「睦月」更是精心選取，反映了創辦人希望藉由這碗拉麵，讓顧客感受到簡單而純粹的美味與幸福。睦月拉麵店的招牌商品是各式精心調整的湯頭。在主流拉麵多以新奇、強烈的風味為主題的市場中，睦月拉麵則希望帶給顧客的是溫暖、滿足和美味。在不斷調整湯頭配方的過程中，睦月拉麵成功創造出既能讓顧客喝光湯品，又不失獨特風味的湯頭。這些湯頭不僅層次豐富，更能讓顧客在輕鬆的環境下，靜靜享受拉麵的純粹美味。在湯品的研發過程中，創辦人花費大量心思尋找最適合的原材料。經過無數次的調整，最終確定使用日本片口煮干、日本鹽、糖及其他調味產品結合而成的鹽醬為基底，並擴展多種口味的風味醬。在經營過程中，睦月拉麵收到了許多令創辦人印象深刻的顧客回饋。有的顧客每隔2-3天就回來享用同一款拉麵，表示拉麵的湯頭美味到讓人無法抗拒。展望未來，睦月拉麵將繼續在這廣大的拉麵市場中，傳遞不同於主流的強烈風味。品牌將致力於讓每位顧客輕鬆享受並能喝下湯品的理念，將幸福與滿足的味蕾體驗帶給更多人。睦月拉麵不僅是一家拉麵店，更是一個希望帶給顧客幸福和滿足的品牌。通過對湯頭和原材料的精心選擇，睦月拉麵讓顧客在享用拉麵的過程中感受到滿滿的幸福與美味。未來，睦月拉麵將繼續以其獨特的理念和精神宗旨，不斷創新和發展，為更多顧客帶來美食的純粹享受。