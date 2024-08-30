夏天不只防中暑！醫點名「4種慢性病」　腎不好又熱壞恐急性衰竭

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▲一名泰籍女子大中午到山上散步，熱中暑後轉院彰基急救。（圖／彰基提供）

全球暖化日益嚴重，天熱氣候除恐威脅戶外工作者的健康，也可能對許多慢性病患者造成危險。台北市立聯合醫院陽明院區腎臟內科主任謝至同說，高溫除可能引起熱危害如熱衰竭、熱中暑等，對於某些慢性病患者如糖尿病、心血管疾病、中風患者，或患有呼吸道疾病如氣喘、慢性阻塞性肺病等，還有慢性腎臟病，都屬於高風險族群。謝至同說明，人體體溫調節中樞主要透過皮膚、毛細孔、血管和呼吸運作，透過傳導、對流、輻射和蒸發來進行調節，因此無論哪個族群，一旦出現熱傷害，不過，謝至同強調，謝至同表示，為降低高溫危害，溫度、濕度及暴露時間都要注意，若溫度高或烈日當頭，易導致體溫調節失衡，而溼度若太高，則會造成人體代謝、蒸發的效率變差，盡量都不要久待，並應適時補充水分及電解質。謝至同提醒，除保持良好生活作息外，平日飲食維持「多纖維、多蔬果、多喝水，少鹽、少油、少糖」，也可降低腎臟的負擔，提升對抗環境變化的能力。