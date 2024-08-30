全台唯一米其林合作超市！Mia C’bon推現煎和牛漢堡　能邊逛邊吃

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▲Mia C’bon成為今（2024）年「米其林指南頂級生鮮合作夥伴」，是全台第一同時也是唯一米其林合作的頂級超市。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲Mia C'bon自有和牛肉品「匠和牛」，由和牛職人的森精肉社長－森榮二親自指導Mia C'bon精肉團隊人員分切技術及販售技巧。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲Mia C’bon也推出現點現做的「和牛漢堡」，目前僅限「高雄義享店、大葉高島屋店、台北101店」吃得到。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「手信坊這不是蛋」也不是月餅，內含流金綠豆、花生牛奶兩種口味，口感Q彈冰涼，原價359元。（圖／業者提供）

Mia C’bon今（2024）年獲選為全台唯一的「米其林指南頂級生鮮合作夥伴」，賣場內「生鮮、活菌豬、匠和牛、非籠飼雞蛋、海鮮」等多樣食材受到米其林肯定，並且與日本森精肉株式會社打造自有和牛品牌「匠和牛」，超市不僅買得到高品質和牛生鮮肉品，更在現場提供牛排代煎服務，近期也推出全新「現煎和牛漢堡」每份149元，現點現做，讓你逛超市時也滿足口腹之慾。Mia C’bon成為今（2024）年「米其林指南頂級生鮮合作夥伴」，是全台第一同時也是唯一米其林合作的頂級超市。其中自有品牌「優境生鮮Eugenie」，從育種、栽種、肥培、採收等，各環節都嚴格把關，團隊遍訪全台各地產區，尋找絕佳生長環境的農地、用心栽種的農民，除了要求種植土地不能對水土生態造成影響，也不可使用除草劑，以確保土壤不受汙染。層層把關下，優境旗下各項商品皆以風土、育成、風味、認證、外觀為評判標準，每批農作物只嚴選出前20%至30%的優質農產品。Mia C'bon也為了推動動物福利販售「非籠飼雞蛋」，以行動倡導採取平飼雞隻或放牧飼養，為母雞打造舒適的下蛋環境，讓健康的雞生出美味的蛋；不採用傳統3、4隻雞隻關籠飼養而生產的蛋，主張善待動物也能善待自己。Mia C'bon的非籠飼雞蛋選擇眾多，其中，亞植有機鮮有蛋品質穩定之外，更取得有機、動物福利雙認證，更是《2024米其林指南》典禮雞尾酒會上必比登推介餐廳HUGH dessert dining選用的食材。除了非籠飼雞蛋外，Mia C'bon也提供動物福利牛奶的選擇。像是「吉蒸牧場透明鮮乳」不只採單一乳源零混乳，也提供友善擠乳室，既擁有完整溯源履歷。同時，還有全國第一家取得中央畜產會產銷履歷認證，並符合動物福利認證的80年老字號品牌「高大牧場鮮乳」。肉品的部分，Mia C'bon精肉團隊與日本森精肉株式會社共同打造全台獨家自有和牛肉品「匠和牛」，由和牛職人的森精肉社長－森榮二親自指導Mia C'bon精肉團隊人員分切技術及販售技巧，日產黑毛和牛每月新鮮空運來台！Mia C'bon頂級超市更提供牛排代煎服務，讓你逛超市時也滿足口腹之慾。除了生鮮肉品可以現煎現吃外，Mia C’bon也推出現點現做的「和牛漢堡」，目前僅限「高雄義享店、大葉高島屋店、台北101店」吃得到，採用店內販售的匠和牛製作，每個售價149元，邊逛邊吃超享受。Mia C'bon活菌豬則以有益的生物活菌飼養，取代傳統抗生素及生長激素，且杜絕重金屬與有毒物質殘留的風險，使得豬肉能夠鮮甜軟嫩，絲毫沒有腥臭味，也可提升豬隻的免疫力。並且，以先進的人道屠宰，透過機器判定豬隻的重量，給予適當的電量自動電暈，能保持豬肉的品質與口感。《2024米其林指南》典禮雞尾酒會上，再度榮獲綠星餐廳的EMBERS，便是選用活菌豬為部份食材打造出造型獨特的蒜泥白肉。此外，全聯福利中心迎接中秋佳節，預購精選百年餅舖月餅，讓你免排隊就能買，像是台中神岡傳承百年的傳統台式漢餅餅鋪「利記」，首推「利記金賞蛋黃酥」，甜而不膩豆沙餡搭配鹹蛋黃，單盒6入原價329元，特惠價313元，單顆平均約52元，以超值價格品嘗百年餅鋪的蛋黃酥風味。同樣來自台中，豐原百年餅鋪「寶泉」，從第一代到第四代秉持以心做餅的態度，成為台中經典熱銷伴手禮品牌，「寶泉花鳥寄情禮盒」不只有小月餅，還有寶泉明星商品御丹波，將日本乳酪豆沙完整包覆蜜漬紅豆顆粒和進口生乳酪，單盒549元，特價522元。中秋來點新花樣，「手信坊這不是蛋」也不是月餅，內含流金綠豆、花生牛奶兩種口味，口感Q彈冰涼，原價359元，8月31日、9月1日爆殺特惠只要299元，現省60元。全聯中秋預購生鮮商品即日起只到9月8日，同場加映限時加碼回饋，8月31日、9月1日到全聯門市預購中秋商品使用全支付消費每滿1000元享500限時福利點，好康優惠讓人甘願放棄熱量，快去門市預購一波。