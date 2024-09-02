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Jaylen Brown已拿下總冠軍+FMVP　仍有復仇火苗！揚言：血債償還

記者廖聿偉/綜合報導

▲NBA當家球星Jaylen Brown不僅三度入選明星賽，且拿下FMVP，早已證明身價。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA當家球星Jaylen Brown不僅三度入選明星賽，且拿下FMVP，早已證明身價。（圖／美聯社／達志影像）
NBA塞爾提克上季已經奪冠，當家球星Jaylen Brown不僅三度入選明星賽，且拿下FMVP，早已證明身價。不過Brown似乎還有怨念，尤其今年沒有被選入奧運會，讓他在Instagram上回應，「我要血債償還(I want blood)。」

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美國媒體評論指出，Jaylen Brown是好勝心很強的球員，一直以來都將批評和挫折當作激勵自己的動力。

2023年東區決賽G7，Jaylen Brown職業生涯中最糟糕的表現之一，他單場出現8次失誤，且23投僅8中，塞爾提克以84：103慘敗

▲Jaylen Brown。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jaylen Brown在2023年東區決賽G7經歷挫敗。（圖／美聯社／達志影像）
生涯最慘烈的敗仗

這次沉重的失敗讓塞爾提克隊無緣完成歷史性的逆轉，並再次印證了綠軍總是接近總冠軍，但始終無法跨越最後一道障礙。「我們失敗了，我失敗了，我們讓整個城市失望了。」Brown在猶如災難性的表現後，接受NBA電視台訪問時說。

不過如此的挫敗也讓Jaylen Brown更加進化，他在2023-24球季季後賽中變得更加強大，場均得分達到職業生涯新高的23.9分，投籃命中率高達51.6%，最後他拿下NBA 總冠軍賽FMVP並兌現了他為波士頓奪冠的承諾。

▲美國男籃由LeBron James、Kevin Durant、Stephen Curry組成夢幻隊，最終拿下巴黎奧運金牌。（圖／取自社群X）
▲美國男籃由LeBron James、Kevin Durant、Stephen Curry組成夢幻隊，最終拿下巴黎奧運金牌。Brown（圖／取自社群X）
沒入選夢幻隊　Brown不甘心

即使Jaylen Brown已經攀上顛峰，但他心中「復仇」的火苗仍繼續燃燒，並沒有因此滿足。尤其挾著FMVP光環，卻仍未能入選美國奧運夢幻隊，讓他只能在電視機前看著美國隊奪金，讓他心裡不是滋味。

Brown也將「落選」的挫敗放在心中，並揚言要拿出更全面的表現，來打臉沒讓他入選夢幻隊的人，「我要血債償還(I want blood)。」

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