Jaylen Brown已拿下總冠軍+FMVP　仍有復仇火苗！揚言：血債償還

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jaylen Brown在2023年東區決賽G7經歷挫敗。（圖／美聯社／達志影像）

▲美國男籃由LeBron James、Kevin Durant、Stephen Curry組成夢幻隊，最終拿下巴黎奧運金牌。Brown（圖／取自社群X）

NBA塞爾提克上季已經奪冠，當家球星Jaylen Brown不僅三度入選明星賽，且拿下FMVP，早已證明身價。美國媒體評論指出，Jaylen Brown是好勝心很強的球員，一直以來都將批評和挫折當作激勵自己的動力。2023年東區決賽G7，這次沉重的失敗讓塞爾提克隊無緣完成歷史性的逆轉，並再次印證了綠軍總是接近總冠軍，但始終無法跨越最後一道障礙。「我們失敗了，我失敗了，我們讓整個城市失望了。」Brown在猶如災難性的表現後，接受NBA電視台訪問時說。不過如此的挫敗也讓Jaylen Brown更加進化，他在2023-24球季季後賽中變得更加強大，場均得分達到職業生涯新高的23.9分，投籃命中率高達51.6%，最後他拿下NBA 總冠軍賽FMVP並兌現了他為波士頓奪冠的承諾。即使Jaylen Brown已經攀上顛峰，但他心中「復仇」的火苗仍繼續燃燒，並沒有因此滿足。尤其挾著FMVP光環，卻仍未能入選美國奧運夢幻隊，讓他只能在電視機前看著美國隊奪金，讓他心裡不是滋味。