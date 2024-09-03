夾娃娃機不能放這個！美容聖品大受歡迎　卻為這原因慘被罰1萬5

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街頭夾娃娃機流行好幾年聲勢不墜，能夾的物品越來越多樣化，除了一般人知道的色情、猥褻物品不能夾，娃娃機最常踩到的法律紅線，卻是過期與標示不明，台中市近來稽查近千台自助選物販賣機，其中1件「精華液」產品標示與規定不符，衛生局將對業者裁罰1萬5千元。夾娃娃機（自助選物販賣機）的分租模式創造低門檻創業機會，也因競爭激烈，引起許多法律問題的討論，日前台中有業者推出夾到娃娃可以兌換小倉鼠、金魚、烏龜等小動物，引起網友批評虐待動物。台中市農業局長張敬昌表示，只要沒有將動物放在夾娃娃機內讓消費者直接夾取，或對動物有其他不當行為，就不致觸犯《動物保護法》。近年機台內不乏放置各類零嘴餅乾或化粧品等物品，有些玩家顧著抓取，不會細看說明。台中市食品藥物安全處為把關食品與化粧品安全衛生，針對食品機台、化粧品機台啟動自助選物販賣機稽查專案，截至今年7月底查核827台，稽查重點為是否充分張貼資訊、物品標示是否符合規定及逾期等等。稽查結果，797台食品衛生全數合格，但大甲區有一個機台可夾「精華液」，由於保養品市價數百元起跳，相當受歡迎，卻被發現沒標示製造日期或有效期限，且登錄的產品品名與標示名稱不一致，已依《化粧品衛生安全管理法》移請產品源頭桃園市政府衛生局依法裁罰1萬5千元。