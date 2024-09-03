特企／夏立言出席第十九屆贛台會：執政黨扭曲事實非常不應該

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十九屆贛台（廬山）經貿文化合作交流大會（以下簡稱贛台會）於8月29日早上在九江廬山開幕舉辦。江西是大陸離台灣最近的內陸省份，過去18屆贛台會，累計簽約項目1143個，先後引進了鴻海、遠東、東元、旺旺、統一、頂新等台灣百大集團諸多投資項目。截至2024年6月，江西省累計引進台資項目4039個，實際進資192.06億美元，此屆贛台會台灣方面以國民黨副主席夏立言，台灣工業總會、台灣商業總會、台灣電機電子工業同業公會、台灣工商建研會、台灣海峽兩岸經貿文化交流協會，旺旺集團，富士康為主約300名台灣人參與，大陸方面則由國台辦主任宋濤率團出席，並於30日下午同步舉行”贛台電子信息產業對接會”、”贛台現代農業產業對接會”、”贛台文旅產業合作推介會”三場專題活動。國民黨副主席夏立言於開幕致詞表示：中國國民黨一向堅持在九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，維護台海和平穩定、促進兩岸交流合作，這個立場從未改變!夏立言並提出無論如何，兩岸民間基層交流不能停、不能斷。兩岸越是緊張，就越要交流。兩岸需要聚焦文化和經貿領域，強化兩岸連結、凝聚彼此認同。並重視青年，支持兩岸青年參與交流，共同引領兩岸和平發展進程。夏立言更於會後受訪表示：「九二共識」與「一個兩制」的差別，建議大家看看歷史，不要扭曲，「九二共識」是當年國民黨執政李登輝總統提出，本質上「九二共識」更是兩岸互動的基礎，而「一國兩制」是中國大陸針對如果統一的話，統一之後的安排。所以這兩件事是完全不一樣的東西，請民進黨要面對事實，不要扭曲事實，混淆一談，我覺得這非常不應該。台灣商業總會理事長許舒博則表示：這幾天考察江西，發現江西的經商環境仍然很有優勢，希望江西政府對來當地就業創業的台商能以服務代替領導，作好各式各樣的服務工作，且在創業與經營上給予各方面協助。並希望大陸方面能盡快恢復對台的交流，增加直航航線，兩岸必須「常來」「常往」這樣才能讓產業對接更順利，交流更密切。旺旺集團副董周錫瑋受訪時表示：在江西特別能感受到江西對台商”保姆式服務”，加上江西在政府提出的投資環境與基礎條件都是世界一流，現在不景氣環境下，江西很多台商卻能有一兩成的營收成長，這在世界都是絕無僅有，這也代表江西政府對台商提供很多資源，環境與政策，讓企業保有很強的競爭力。如此優良的投資經商環境，旺旺集團今年不只在食品本業也在文旅與文化部分都已經加大了在江西的投資。我也聽到此行許多台商來考察後都表示躍躍欲試，這不就代表著江西真的有很好的投資經商環境。