為何超便宜？越南富國島五星級酒店一晚價格曝　平價奢華體驗

越南觀光熱潮在疫情後復甦，越南最大島富國島是近幾年新興的旅遊勝地，過去曾是台灣退守的國軍避難之地，也曾經關押過共產黨的政治犯，然而民間財團和國際飯店品牌進駐，財團砸了160億美金建設，讓富國島在十年內從監獄島蛻變成「天堂渡假島」 ，而多家五星級飯店住一晚的房價低於新台幣2000元，CP值十分高。
從空拍影片中，可以看到美麗的富國島風景。根據國外雜誌《Travel + Leisure》近日公布的2024年全球最佳島嶼排名，富國島勇奪第二名，僅次於馬爾地夫，這份名單是超過18萬名讀者對全球各地島嶼的投票結果，評選標準包括自然景點、海灘、當地美食、人文因素和遊客體驗，越南富國島的排名甚至超越印尼峇里島、菲律賓宿霧和日本沖繩。
由於越南的年輕勞動人口眾多且平均薪資比台灣低，土地價值也尚未被炒到天價，因此飯店營運成本也較低，讓消費者能以平易近人的價格享受五星級酒店的奢華服務。
位於富國大世界附近的富國島温德姆至尊酒店（Wyndham Grand Phu Quoc），每晚房價最低從2000元起，酒店有漂亮的泳池而受到好評，維多利亞式裝潢風格也十分夢幻。
而富國島諾富特度假酒店（Novotel Phu Quoc Resort）一晚的房價也從新台幣2500元起，位於富國島西面的門勒區，距離機場僅10分鐘車程，地理位置十分方便。酒店內還有一系列休閑設施，如瑜伽室、浮潛、私人海灘、健身中心及桑拿等，即使待在酒店一整天也不會悶。
富國島拉海娜度假酒店（Lahana Resort Phu Quoc & Spa）有絕美的無邊際泳池，度假村內又可玩許多休閒活動，包括撞球、觀光行程和日光浴等，還有健身中心、會議室和兒童俱樂部等設施，最棒的是一晚房價最低從1500元起跳，性價比十分高。
台灣是富國島的第二大客源國 ，如果住在富國島的北部，還能前往秘境「海星沙灘」，以及富國大世界「不夜城」，交通十分便利，而還原歐洲造景的日落小鎮與親吻橋也是富國島的亮點，位於南島的陽東夜市是島上最大夜市，也很適合旅客買伴手禮。
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由於越南的年輕勞動人口眾多且平均薪資比台灣低，土地價值也尚未被炒到天價，因此飯店營運成本也較低，讓消費者能以平易近人的價格享受五星級酒店的奢華服務。
位於富國大世界附近的富國島温德姆至尊酒店（Wyndham Grand Phu Quoc），每晚房價最低從2000元起，酒店有漂亮的泳池而受到好評，維多利亞式裝潢風格也十分夢幻。
而富國島諾富特度假酒店（Novotel Phu Quoc Resort）一晚的房價也從新台幣2500元起，位於富國島西面的門勒區，距離機場僅10分鐘車程，地理位置十分方便。酒店內還有一系列休閑設施，如瑜伽室、浮潛、私人海灘、健身中心及桑拿等，即使待在酒店一整天也不會悶。
富國島拉海娜度假酒店（Lahana Resort Phu Quoc & Spa）有絕美的無邊際泳池，度假村內又可玩許多休閒活動，包括撞球、觀光行程和日光浴等，還有健身中心、會議室和兒童俱樂部等設施，最棒的是一晚房價最低從1500元起跳，性價比十分高。
台灣是富國島的第二大客源國 ，如果住在富國島的北部，還能前往秘境「海星沙灘」，以及富國大世界「不夜城」，交通十分便利，而還原歐洲造景的日落小鎮與親吻橋也是富國島的亮點，位於南島的陽東夜市是島上最大夜市，也很適合旅客買伴手禮。