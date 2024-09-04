新青安5年後將爆「倒貨潮」？專家分析：等不到第5年、這年就會賣

獨／延長線價格暴漲？他怨以前100多元就有　賣場認了：2原因變貴

記者徐銘穗/綜合報導

▲網友抱怨延長線價格變貴，以前只要100多元就能買到，但現在一看幾乎都是4、500元。（示意圖／取自PhotoAC）
▲網友抱怨延長線價格變貴，以前只要100多元就能買到，但現在一看幾乎都是4、500元。（示意圖／取自PhotoAC）
你是否也覺得現在延長線變很貴？一名網友抱怨，以前延長線明明100多元就買得到，但現在幾乎都要4、500元，好奇問到底是怎麼一回事。對此，居家修繕工具與材料連鎖業者點頭認了，揭法規調整及全球原物料銅價大漲兩關鍵，導致近年延長線價格大漲。專家也分享延長線挑選6大重點。

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原PO昨（3）在PTT發文，砲轟延長線價格愈來愈貴，直言以前延長線100多元就好，「現在整面牆都是4、500（元）的，找最小（便宜）的也要2、300（元）」，好奇問：「現在延長線到底在貴什麼？」

▲台電近日發文指出，民眾偶爾也要檢查一下延長線，若是上頭插太多電器，導致太吃力過熱，可能會讓溫度飆升至150度，增加起火釀災的機率。（示意圖／取自Pixabay）
▲使用延長線時如超過負載容量，可能會引發安全疑慮。（示意圖／取自Pixabay）
以前10插延長線才120元？慶幸當時沒燒起來

貼文引爆討論，一票人都點頭了，嘆說「以前一條10插（座）只要120元」。有人推測是安全規格升級，「安全機制檢驗的成本轉嫁」，有人說「銅也貴了快100%」。也有網友說現在五金行也有賣到4插頭120元的延長線，「不過我不敢買來用」。

事實上，去年10月，也曾有網友在PTT發文，表示臨時要接電，跑到小北百貨看了一輪，「3公尺的延長線就要近800塊，便宜的也要6、700元」，認為同樣價格已經可以買到15公尺的動力線，認為延長線價格漲太兇。

▲網友最近討論外國人現在來台旅遊改逛「小北百貨」，被稱為是台版唐吉訶德。（圖/Threads）
▲網友曾到被稱為是台版唐吉訶德的「小北百貨」買延長線，驚見3公尺延長線將近要800元，認為太貴了。（圖／翻攝Threads）
延長線價格為何飆漲？特力屋揭2原因：法規、銅價

延長線價格真的漲很兇嗎？特力屋公關郭怡瑄和《NOWnews今日新聞》分享說，延長線近年價格較往年漲價的原因，主要是受到法規調整及全球原物料銅價大漲兩因素。

郭怡瑄說明，新制延長線為安全考量提高產品機制和規格，包含為加速充電效率（即快充功能）而加大延長線線徑，提升額定容量至1650瓦，也增加自動關閉電源的保護機制（過載保護器），而且為搭配3C多元用電，新制延長線也新增TYPE  A/C，並加入快充系統與智控系統，這些都會連帶影響延長線定價調整。特力屋也推薦以下3款熱銷延長線。

▲特力屋熱銷的3P高溫斷電4開3插+USB PD65W充電座1.8m延長線，售價1490元。（圖／特力屋提供）
▲特力屋熱銷的3P高溫斷電4開3插+USB PD65W充電座1.8m延長線，特價1490元。（圖／特力屋提供）
▲特力屋熱銷的蜂巢一開5插PD快充20W 1.8公尺延長線，售價799元。（圖／特力屋提供）
▲特力屋熱銷的蜂巢一開5插PD快充20W 1.8公尺延長線，原價899元、特價799元。（圖／特力屋提供）
▲特力屋熱銷的1開5插3.4A USB旋轉延長線，沙漠色 1.8m原價799元、特價599元。（圖／特力屋提供）
▲特力屋熱銷的1開5插3.4A USB旋轉延長線，沙漠色 1.8m原價799元、特價599元。（圖／特力屋提供）
延長線挑選6大重點公開　負載容量愈高愈好

延長線該怎麼挑呢？經濟部標準檢驗局分享以下延長線挑選6大重點，同時也提醒，使用延長線時要注意別超過負載容量，也不要自行移除或折斷插頭之接地極，以免電器之「接地保護」失效，發生電擊危害。

1.購買延長線時要先確認家中牆壁插座是3孔或2孔，要選擇對應的3極或2極延長線插頭。

2.除了考量價格外，最重要是選經檢驗合格且貼附或印有檢驗標識的產品

3.延長線外包裝上應載明公司名稱、額定規格、長度、插座數等資訊。

4.延長線額定規格也就是負載容量（A或W）愈高愈好。

5.延長線長度上視需求而定，但原則上愈短愈少。

6.延長線插座數也是視需求，但同樣是愈少愈好

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