上萬網友關注「飛天紅貴賓」　揮別受虐陰影2周內媒合新主人

台中市一名10歲男童，上月底在街頭以項圈牽繩吊起重甩紅貴賓幼犬，虐狗畫面引爆上萬網友怒火，無辜小狗被暱稱「飛天紅貴賓」。經相關單位介入，家長昨以「工作忙沒時間好好照顧」為由簽署放棄飼養權。台中市議員吳建德表示，狗狗非常乖巧、喜歡親近人，目前在台中動物之家的后里園區，動保處將在一至二星期內釋出認養資訊，祝福牠遇見充滿愛心的新主人。
上月底有民眾在臉書社團《虐待動物惡人整理》PO出10歲男童虐狗畫面，紅貴賓狗被男童單手握住嘴鼻舉起，又用項圈牽繩吊起重甩，還單手托起胸部，高舉恐嚇辱罵，狗狗嚇得不敢抵抗。影片引發愛狗網友憤怒，四處標註台中市各級民代，要求盡速救援，甚至揚言公審男童。
男童父母昨（3）日在市議員吳建德陪同下向動保處說明，家長表示這隻紅貴賓犬5個月大，已養了2個月，因工作忙沒時間好好照顧，當場簽署「飼主不擬續養送交聲明書」，放棄飼養權後，交由動保處後續處理和開放認養。
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男童父母昨（3）日在市議員吳建德陪同下向動保處說明，家長表示這隻紅貴賓犬5個月大，已養了2個月，因工作忙沒時間好好照顧，當場簽署「飼主不擬續養送交聲明書」，放棄飼養權後，交由動保處後續處理和開放認養。
吳建德透露，小紅貴賓非常親人與乖巧，經過檢查，確認身體狀態良好且無任何外傷；原飼主也希望小紅貴賓未來獲得妥善照顧，目前牠暫時住在台中動物之家的后里園區，動保處表示約一至二個星期會釋出認養資訊，有意認養者可多多關注台中動物之家官網。