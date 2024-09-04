特企／靜好生活放鬆高效！「遠雄東御苑」出列　實現南科理想生活

近期台南房市話題不斷，南科人買房，首重「生活舒適度」和「通勤時間」，希望結束一整天的高壓工作，回家能夠放鬆享受自然綠意，同時也減少通勤塞車時間，最好連日常採買、接送孩子上學都能近在咫尺。呼應南科人對於好宅的需求，大灣指標案「遠雄東御苑」推出後受到南科客戶大力支持，據實價登錄最新資料顯示，目前銷售已超過8成。
為什麼「遠雄東御苑」對南科人有如此大的吸引力？遠雄房地產行銷協理陳信宏表示，「光是純住宅、面公園第一排這兩個特點，就已經是區域罕見、十分難得！」陳協理說明，南科族群較年輕，對於生活品質及生活便利度都有一定的要求，上班交通距離也不能太遠，「遠雄東御苑」位於純住永大市政重劃區，環境單純宜居，除了徒步可及全聯、麥當勞、健身工廠等，還可共享永康、大灣、崑山商圈豐富機能。此外，市政特區內有衛生所等政府機關，小孩打預防針、長輩打流感疫苗、或申請行政文件更加省時省力。
景觀公園、明星學校、交通機能一次到位
很多南科新貴在台南市各大重劃區賞屋賞了一圈，最後選擇「遠雄東御苑」，就是相中這裡位居南紡南科核心，機能齊備，而且還擁有面公園第一排永久棟距和無價景觀。從「遠雄東御苑」下樓過馬路就是萬坪大公園，下班回到家就可以遛小孩、遛狗、騎單車、慢跑，恣意享受生活，附近還有全台第一個國際標準溜冰場 ，讓大人小孩都能盡情享受溜直排輪的樂趣。
開車約15分鐘，直達南紡購物中心或是三井OUTLET，吃美食、看電影，不必等週末！從國道經北外環，20分鐘左右抵達南科免塞車，通勤更輕鬆。至於小家庭最重視的教育學區，「遠雄東御苑」周邊除了兩所幼兒園，還有崑山國小及明星學校大灣高中等６大全學齡完整學區，家長可以就近接送，免去操心和奔波，教育資源一次為孩子準備齊全。
將綠意風光編織進建築，壯闊基地刷新居住質感
儘管永大市政特區坐擁地利優勢，是廣受南科人青睞的新富聚落，且區域新案以別墅透天居多，像「遠雄東御苑」這類大樓產品非常稀有。重劃區寬敞整齊大街廓，搭配1千5百多坪壯闊基地格局，更是少之又少，樹立質感品牌建築地標。
設計師以「織」為概念，將綠意風光編織進建築，社區內規劃大面積庭院、花園和步道，串連公園大片綠意，打造住戶專屬的城市綠洲。小孩不用出門，在家就能自在穿梭在綠海間，大人也有自己的秘密花園，回家後能夠卸下一身疲憊，親近自然、療癒紓壓。
遠雄品牌自帶光環！不只懂生活，也懂價值
陳協理表示，南科菁英是「懂價值」的一群人，許多賞屋客都是衝著「遠雄」品牌而來，除了認同遠雄大器、精緻的建築風格，更享有結構安全保固25年、防水(固定建材及設備)保固5年、地壁磚保固5年，也讓住戶買的安心、住得放心。
「遠雄東御苑」由台北101地標推手—李祖原建築團隊操刀， 主推3房格局戶戶邊間、雙面採光通風。全棟樓板加裝隔音墊，總厚度達20公分以上，確保居家空間的寧靜與舒適。社區規劃多項全齡化且實用公設，成為年輕家庭安心育兒、阿公阿嬤輕鬆帶孫的強力後援。遠雄更與時俱進，匹配國際科技設備，包括： 智能防疫電梯、垃圾區裝設冷藏櫃避免異味、車位預留充電套管、車道e-Tag感應式門禁+車牌辨識系統、全棟式淨水系統等，規格超越同區大樓案，29-48坪、2-4房，打造南科菁英們生活與工作最理想的居宅。
【遠雄東御苑】永康萬坪公園第一排
39-48坪｜3-4房
瞭解更多：https://www.fgrealty.tw/6dl52w
預約專線：0800-502-555
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景觀公園、明星學校、交通機能一次到位
很多南科新貴在台南市各大重劃區賞屋賞了一圈，最後選擇「遠雄東御苑」，就是相中這裡位居南紡南科核心，機能齊備，而且還擁有面公園第一排永久棟距和無價景觀。從「遠雄東御苑」下樓過馬路就是萬坪大公園，下班回到家就可以遛小孩、遛狗、騎單車、慢跑，恣意享受生活，附近還有全台第一個國際標準溜冰場 ，讓大人小孩都能盡情享受溜直排輪的樂趣。
開車約15分鐘，直達南紡購物中心或是三井OUTLET，吃美食、看電影，不必等週末！從國道經北外環，20分鐘左右抵達南科免塞車，通勤更輕鬆。至於小家庭最重視的教育學區，「遠雄東御苑」周邊除了兩所幼兒園，還有崑山國小及明星學校大灣高中等６大全學齡完整學區，家長可以就近接送，免去操心和奔波，教育資源一次為孩子準備齊全。
將綠意風光編織進建築，壯闊基地刷新居住質感
儘管永大市政特區坐擁地利優勢，是廣受南科人青睞的新富聚落，且區域新案以別墅透天居多，像「遠雄東御苑」這類大樓產品非常稀有。重劃區寬敞整齊大街廓，搭配1千5百多坪壯闊基地格局，更是少之又少，樹立質感品牌建築地標。
設計師以「織」為概念，將綠意風光編織進建築，社區內規劃大面積庭院、花園和步道，串連公園大片綠意，打造住戶專屬的城市綠洲。小孩不用出門，在家就能自在穿梭在綠海間，大人也有自己的秘密花園，回家後能夠卸下一身疲憊，親近自然、療癒紓壓。
遠雄品牌自帶光環！不只懂生活，也懂價值
陳協理表示，南科菁英是「懂價值」的一群人，許多賞屋客都是衝著「遠雄」品牌而來，除了認同遠雄大器、精緻的建築風格，更享有結構安全保固25年、防水(固定建材及設備)保固5年、地壁磚保固5年，也讓住戶買的安心、住得放心。
「遠雄東御苑」由台北101地標推手—李祖原建築團隊操刀， 主推3房格局戶戶邊間、雙面採光通風。全棟樓板加裝隔音墊，總厚度達20公分以上，確保居家空間的寧靜與舒適。社區規劃多項全齡化且實用公設，成為年輕家庭安心育兒、阿公阿嬤輕鬆帶孫的強力後援。遠雄更與時俱進，匹配國際科技設備，包括： 智能防疫電梯、垃圾區裝設冷藏櫃避免異味、車位預留充電套管、車道e-Tag感應式門禁+車牌辨識系統、全棟式淨水系統等，規格超越同區大樓案，29-48坪、2-4房，打造南科菁英們生活與工作最理想的居宅。
【遠雄東御苑】永康萬坪公園第一排
39-48坪｜3-4房
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