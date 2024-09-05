創紀錄！南山人壽7億美元海外次順位債成功定價　票面利率5.45%

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南山人壽今（5）日宣布，已在新加坡註冊成立的全資子公司Nanshan Life Pte. Ltd成功定價首檔海外美元債券，發行7億美元10年期次順位資本債券。在隔夜市場較爲波動的市場環境下，公司仍掌握發行窗口，成功定價台灣史上最大發行量的金融機構美元債，並達到低成本的資本債券發行。南山人壽說明，這次債券定價水準為美國10年期公債利率加170個基點或5.493%，票面利率為5.45%，投資人對這次發行反應熱烈並踴躍認購，債券發行亦獲得標準普爾BBB評等及惠譽BBB評等。花旗、高盛和滙豐則為這次交易的聯席全球協調人。金管會保險局在今（2024）年3月宣布台灣壽險公司可以透過海外成立的全資SPV發行有到期日的具資本性質債券。南山人壽表示，為響應此新規籌備已久，這次債券的定價發行主要進一步優化南山的資本結構，在穩健的基礎上有效地提高資本適足率，為2026年採用台灣ICS制度做更充分的準備外，也成功提升南山的國際能見度。南山人壽成立於1963年7月，成立初始為AIG在台子公司，是台灣歷史最悠久的保險公司之一。逾半世紀以來，南山人壽秉持著信任、關懷、誠信的企業核心價值，用心服務每一位保戶，並致力於推動台灣保險市場的健全發展。南山人壽的保險公司財務實力評等為惠譽 A-（展望穩定），標準普爾 BBB+（展望穩定）。