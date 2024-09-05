台灣《英雄聯盟》儲值將暴漲33%！Riot官方曝主因：為了公平正義

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▲英雄聯盟最貴的造型是「Faker簽名版千古不滅阿璃」之通行證，要價59260聯盟幣，換算台幣約10500元，目前已經無法購買。（示意圖／翻攝英雄聯盟官網）

▲LOL《英雄聯盟》台灣玩家儲值要變貴了。（示意圖／取自unsplash）

萬物皆漲，連玩遊戲也要變貴了！Riot Games 宣布將從 2024 年 9 月 18 日起將調整多個地區的虛擬貨幣價格，其中台灣的「聯盟幣」價格預計將調漲 33%，官方也說明，此次調漲的原因在於「維護公平正義」，讓各地區之間的儲值價格達到更好的平衡。Riot近期發出公告表示，隨著全球經濟變化，有時候需要因應匯率變動與各地經濟來調整價格，這次調整將會影響所有5款線上遊戲及大多數地區。有些地區目前沒有變動，其他則會漲價或降價，讓各地區之間的價格達到更好的平衡。Riot坦言，由於匯率不斷變動，平衡各地區的價格是很重要的，當價格相差太大，就會讓第三方有機會利用這個價差，透過VPN或伺服器轉移等手段用較低價購買虛擬貨幣，然後在別的地區販售牟利。在部分地區，有很大一部分購買虛擬貨幣的人，甚至是主要客群，就是這些第三方平台或非該地區的玩家。但在正式調整前，Riot將在漲價的地區提供優惠，在用戶端內購買可獲得額外的虛擬貨幣。舉例來說，在《特戰英豪》，2050特務幣組合包（一般來說是1900特務幣 + 150額外特務幣）現在將會加贈300特務幣，總共為2200特務幣。這項促銷活動將在台灣時間9月5日零時於大部分地區開跑。台灣伺服器雙倍優惠活動將從台灣時間9月20日零時起，至10月4日零時價格調整時結束。澳洲：+5%香港：+13%印度：-4%日本：+7%韓國：+14%馬來西亞：+23%紐西蘭：+7%菲律賓：+40%台灣：+33%泰國：+7%越南：+41%印度：-6%日本：+20%韓國：+14%馬來西亞：+16%菲律賓：+7%台灣：不變