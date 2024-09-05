柯文哲遭羈押！裁定書「迥然若揭」惹議　網友困惑：是昭然若揭吧

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民眾黨主席柯文哲被控在京華城弊案中涉嫌收賄、圖利，北院今（5）日下午2時正式召開羈押庭，5點15分出爐法官裁定柯文哲羈押禁見，並禁止接見通信，其中，法官裁定理由摘要「迥然若揭」，讓不少網友都霧煞煞，並發文求解，詢問是不是法官用錯，或自創了一個新的詞。台北地檢署在柯文哲2日無保請回後，隨即開始補強資料，3日提起抗告，高院發回更裁，然而，上午的準備程序中，確定下午羈押庭將不會審酌新事證。承審法官認為，既然都已經限制閱卷，檢辯雙方應該平等。北院於5日下午2點重開羈押庭，北院裁定認為，柯文哲有承認案件中部分事實，使威京集團主席沈慶京不法獲利高達200億餘元，涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之圖利罪之犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞。北院5日指出，柯文哲經訊問後，不爭執聲請書所指部分事實，並有被告、共犯、證人之陳述、相關卷證資料等足稽。柯文哲明知增加過高、超過560%的容積給京華城一案違背法令，竟仍執意為之，貫徹意志，迥然若揭，並因此致使共犯沈慶京的京華城一案，獲不法利益200億餘元。則被告涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之圖利罪之犯罪嫌疑重大。其中，「迥然若揭」引起網友討論，在PTT上發文詢問「應是『昭然』若揭吧」、「以為法官國文很好，不會成語就不要亂用好嗎」，網友也回文「你要看前後文語意啊」、「人家是法律系又不是中文系」、「你書讀得比法官多？」、「重點就只有一個 法官認為他『明知』」、「這很明顯是形似字分辨錯誤」。有網友認為，這句表示「裁定前後語意就是指柯執意為之，貫徹意志之情事『昭然若揭』，不用在那邊硬拗」，並同意「這用法覺得沒啥不妥」。